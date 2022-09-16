Центробанк протестирует цифровой рубль в 2023 году

Тестирование цифрового рубля начнут в 2023 году
Центробанк собирается протестировать цифровой рубль в реальных условиях в 2023 году. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Центробанк России планирует приступить к тестированию цифрового рубля в реальных условиях с 1 апреля 2023 года», — заявила Набиуллина на пресс-конференции ЦБ. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину РФ начать работу по цифровой валюте. К 19 декабря Минфин согласует проекты законов, которые регулируют выпуск и обращение цифрового рубля.
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