Центробанк протестирует цифровой рубль в 2023 году

Набиуллина: тестирование цифрового рубля в реальных условиях начнется в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сабантуй в Калачево. Челябинск, монеты, монисто, деньги, рубли
Тестирование цифрового рубля начнут в 2023 году Фото:

Центробанк собирается протестировать цифровой рубль в реальных условиях в 2023 году. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Центробанк России планирует приступить к тестированию цифрового рубля в реальных условиях с 1 апреля 2023 года», — заявила Набиуллина на пресс-конференции ЦБ. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину РФ начать работу по цифровой валюте. К 19 декабря Минфин согласует проекты законов, которые регулируют выпуск и обращение цифрового рубля.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Центробанк собирается протестировать цифровой рубль в реальных условиях в 2023 году. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Центробанк России планирует приступить к тестированию цифрового рубля в реальных условиях с 1 апреля 2023 года», — заявила Набиуллина на пресс-конференции ЦБ. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину РФ начать работу по цифровой валюте. К 19 декабря Минфин согласует проекты законов, которые регулируют выпуск и обращение цифрового рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...