Начальника тюменского филиала больницы, входящей в структуру Федеральной службы исполнения наказаний, отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Федора Моисеева обвиняют в незаконном получении более 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«Начальник филиала „Больница ФКУЗ МСЧ — 72 ФСИН России“ Федор Моисеев будет находиться в СИЗО по 11 апреля 2023 года. 36-летний мужчина обвиняется в мошенничестве, с использование служебного положения», — сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.
По версии следствия Моисеев предоставлял табеля учета рабочего времени медицинского работника с завышенными показателями времени работы по дополнительным ставкам. Таким образом он нанес бюджету больницы ущерб, превышающий 100 тысяч рублей.
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