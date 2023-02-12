12 февраля 2023

В Тюмени арестовали главу больницы для заключенных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Федор Моисеев будет находиться в СИЗО до 11 апреля Фото:

Начальника тюменского филиала больницы, входящей в структуру Федеральной службы исполнения наказаний, отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Федора Моисеева обвиняют в незаконном получении более 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Начальник филиала „Больница ФКУЗ МСЧ — 72 ФСИН России“ Федор Моисеев будет находиться в СИЗО по 11 апреля 2023 года. 36-летний мужчина обвиняется в мошенничестве, с использование служебного положения», — сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия Моисеев предоставлял табеля учета рабочего времени медицинского работника с завышенными показателями времени работы по дополнительным ставкам. Таким образом он нанес бюджету больницы ущерб, превышающий 100 тысяч рублей.

Федор Моисеев в зале суда
Фото:

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Начальника тюменского филиала больницы, входящей в структуру Федеральной службы исполнения наказаний, отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Федора Моисеева обвиняют в незаконном получении более 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Начальник филиала „Больница ФКУЗ МСЧ — 72 ФСИН России“ Федор Моисеев будет находиться в СИЗО по 11 апреля 2023 года. 36-летний мужчина обвиняется в мошенничестве, с использование служебного положения», — сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области. По версии следствия Моисеев предоставлял табеля учета рабочего времени медицинского работника с завышенными показателями времени работы по дополнительным ставкам. Таким образом он нанес бюджету больницы ущерб, превышающий 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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