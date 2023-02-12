В Тюмени арестовали главу больницы для заключенных. Фото

13 февраля 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Федор Моисеев будет находиться в СИЗО до 11 апреля Фото: Максим Серков © URA.RU Начальника тюменского филиала больницы, входящей в структуру Федеральной службы исполнения наказаний, отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Федора Моисеева обвиняют в незаконном получении более 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Начальник филиала „Больница ФКУЗ МСЧ — 72 ФСИН России“ Федор Моисеев будет находиться в СИЗО по 11 апреля 2023 года. 36-летний мужчина обвиняется в мошенничестве, с использование служебного положения», — сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области. По версии следствия Моисеев предоставлял табеля учета рабочего времени медицинского работника с завышенными показателями времени работы по дополнительным ставкам. Таким образом он нанес бюджету больницы ущерб, превышающий 100 тысяч рублей. Федор Моисеев в зале суда Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Начальника тюменского филиала больницы, входящей в структуру Федеральной службы исполнения наказаний, отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Федора Моисеева обвиняют в незаконном получении более 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Начальник филиала „Больница ФКУЗ МСЧ — 72 ФСИН России“ Федор Моисеев будет находиться в СИЗО по 11 апреля 2023 года. 36-летний мужчина обвиняется в мошенничестве, с использование служебного положения», — сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области. По версии следствия Моисеев предоставлял табеля учета рабочего времени медицинского работника с завышенными показателями времени работы по дополнительным ставкам. Таким образом он нанес бюджету больницы ущерб, превышающий 100 тысяч рублей.