Для Челябинска закупят 74 новых трамвайных вагона. Фото

13 февраля 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Новые вагоны производятся на Усть-Катавском вагоностроительном заводе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для Челябинска в 2023 году закупят 74 новых низкопольных трамвайных вагона. Об этом глава Челябинской области Алексей Текслер рассказал на совещании, которое он провел во время посещения челябинского депо. Передает корреспондент URA.RU. «В рамках бюджетного инвестиционного кредита будет закуплено 74 новых низкопольных вагонов. Контракт заключен с Усть-Катавским вагоностроительным заводом», — заявил Текслер. Губернатор также отметил, что сейчас в Челябинске уже запущено 60 таких вагонов. Текслер также поручил модернизировать ремонт трамвайных путей. Подвижной состав общественного транспорта будет обновляться и в других городах региона. Губернатор посетил ООО «ЧелябГЭТ», где осмотрел технику и провел совещание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Алексей Текслер заявил, что необходимо продолжать модернизировать трамвайные пути Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В других городах региона обновление трамваев также будет продолжаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для Челябинска в 2023 году закупят 74 новых низкопольных трамвайных вагона. Об этом глава Челябинской области Алексей Текслер рассказал на совещании, которое он провел во время посещения челябинского депо. Передает корреспондент URA.RU. «В рамках бюджетного инвестиционного кредита будет закуплено 74 новых низкопольных вагонов. Контракт заключен с Усть-Катавским вагоностроительным заводом», — заявил Текслер. Губернатор также отметил, что сейчас в Челябинске уже запущено 60 таких вагонов. Текслер также поручил модернизировать ремонт трамвайных путей. Подвижной состав общественного транспорта будет обновляться и в других городах региона.