12 февраля 2023

Для Челябинска закупят 74 новых трамвайных вагона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, новый трамвай
Новые вагоны производятся на Усть-Катавском вагоностроительном заводе Фото:

Для Челябинска в 2023 году закупят 74 новых низкопольных трамвайных вагона. Об этом глава Челябинской области Алексей Текслер рассказал на совещании, которое он провел во время посещения челябинского депо. Передает корреспондент URA.RU.

«В рамках бюджетного инвестиционного кредита будет закуплено 74 новых низкопольных вагонов. Контракт заключен с Усть-Катавским вагоностроительным заводом», — заявил Текслер.

Губернатор также отметил, что сейчас в Челябинске уже запущено 60 таких вагонов. Текслер также поручил модернизировать ремонт трамвайных путей. Подвижной состав общественного транспорта будет обновляться и в других городах региона.

Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск
Губернатор посетил ООО «ЧелябГЭТ», где осмотрел технику и провел совещание
Фото:
Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск
Алексей Текслер заявил, что необходимо продолжать модернизировать трамвайные пути
Фото:
Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск
В других городах региона обновление трамваев также будет продолжаться
Фото:

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Для Челябинска в 2023 году закупят 74 новых низкопольных трамвайных вагона. Об этом глава Челябинской области Алексей Текслер рассказал на совещании, которое он провел во время посещения челябинского депо. Передает корреспондент URA.RU. «В рамках бюджетного инвестиционного кредита будет закуплено 74 новых низкопольных вагонов. Контракт заключен с Усть-Катавским вагоностроительным заводом», — заявил Текслер. Губернатор также отметил, что сейчас в Челябинске уже запущено 60 таких вагонов. Текслер также поручил модернизировать ремонт трамвайных путей. Подвижной состав общественного транспорта будет обновляться и в других городах региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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