В Тюмени младенца оставили без медпомощи

13 февраля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Родители полугодовалой девочки обеспокоены состоянием дочери, которую врач не может осмотреть уже третий месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени родители полугодовалого младенца с декабря 2022 года не могут показать ребенка неврологу, так как в поликлинике №8 записи к этому специалисту нет. Об этом URA.RU рассказал отец несовершеннолетней. «Наблюдаемся в поликлинике №8. Ребенку шесть месяцев. Еще в декабре должны были попасть к неврологу на плановый осмотр. Тогда сказали, что записи нет. Сейчас дочь плохо спит, часто плачет во сне, дергает руками и ногами, уже надо бы исключить невралгию, но записи так и нет», — рассказал URA.RU отец полугодовалой девочки. По словам мужчины, в больнице ему было сказано, что запись к узкому специалисту сделает терапевт. Однако он лишь предлагает родителям встать в лист ожидания. По подозрению тюменца, так их семью склоняют к тому, чтобы они обращались к платному врачу. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области. «Детский невролог в городской поликлинике №8 есть. Детей он осматривает в соответствии с нормативными документами, регламентирующими данный вид медпомощи. Чтобы разобраться в ситуации, родителям нужно обратиться на горячую линию главврача поликлиники и оставить свои данные, либо направить обращение в департамент», — пояснили в депздраве.

В Тюмени родители полугодовалого младенца с декабря 2022 года не могут показать ребенка неврологу, так как в поликлинике №8 записи к этому специалисту нет. Об этом URA.RU рассказал отец несовершеннолетней. «Наблюдаемся в поликлинике №8. Ребенку шесть месяцев. Еще в декабре должны были попасть к неврологу на плановый осмотр. Тогда сказали, что записи нет. Сейчас дочь плохо спит, часто плачет во сне, дергает руками и ногами, уже надо бы исключить невралгию, но записи так и нет», — рассказал URA.RU отец полугодовалой девочки. По словам мужчины, в больнице ему было сказано, что запись к узкому специалисту сделает терапевт. Однако он лишь предлагает родителям встать в лист ожидания. По подозрению тюменца, так их семью склоняют к тому, чтобы они обращались к платному врачу. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области. «Детский невролог в городской поликлинике №8 есть. Детей он осматривает в соответствии с нормативными документами, регламентирующими данный вид медпомощи. Чтобы разобраться в ситуации, родителям нужно обратиться на горячую линию главврача поликлиники и оставить свои данные, либо направить обращение в департамент», — пояснили в депздраве.