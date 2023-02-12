В курганской мэрии готовятся к «большой воде». Фото

13 февраля 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Курганские гидрологи подготовят прогноз паводков к середине марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава города Кургана Елена Ситникова собрала совещание для решения вопроса с предстоящими весенними паводками. Информация об этом сообщается на официальном сайте администрации города. «В Кургане приступили к подготовке к пропуску весенних вод. Ход подготовительных работ обсуждался на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. Оно прошло под председательством главы города Елены Ситниковой», — указано на сайте мэрии. Сообщается, что гидрологи подготовят прогноз паводков к 10—15 марта, но зависеть все будет от темпа таяния снега. Как указано на сайте городской мэрии, департамент архитектуры займется границами подтопления, департамент развития горхозяйства контролирует дабу (от микрорайона ТЭЦ до улицы Крупской), также департамент ЖКХ обеспечит работу по уборке снега с придомовых территорий. На случай крайней ЧС, департаменту соцполитики поручили организовать временные убежища в зданиях школ. Сотрудники «Транспортного управления», как сообщается на сайте, разработали новую схему движения маршрутов на случай «большой воды». Мэр Кургана провела совещание по подготовке к весенним паводкам Фото: сайт администрации города Кургана В мэрии Кургана собрали специалистов из-за подготовки к «большой воде»

Глава города Кургана Елена Ситникова собрала совещание для решения вопроса с предстоящими весенними паводками. Информация об этом сообщается на официальном сайте администрации города. «В Кургане приступили к подготовке к пропуску весенних вод. Ход подготовительных работ обсуждался на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. Оно прошло под председательством главы города Елены Ситниковой», — указано на сайте мэрии. Сообщается, что гидрологи подготовят прогноз паводков к 10—15 марта, но зависеть все будет от темпа таяния снега. Как указано на сайте городской мэрии, департамент архитектуры займется границами подтопления, департамент развития горхозяйства контролирует дабу (от микрорайона ТЭЦ до улицы Крупской), также департамент ЖКХ обеспечит работу по уборке снега с придомовых территорий. На случай крайней ЧС, департаменту соцполитики поручили организовать временные убежища в зданиях школ. Сотрудники «Транспортного управления», как сообщается на сайте, разработали новую схему движения маршрутов на случай «большой воды».