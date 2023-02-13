В Екатеринбурге водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП. Фото

13 февраля 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Водитель сбил ребенка во дворе улицы Блюхера в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге водитель Lada сбил 14-летнего мальчика во дворе дома на улице Блюхера,57 и скрылся с места происшествия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Неустановленный водитель Lada двигался по дворовой территории улицы Блюхера и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал 14-летний подросток, с ушибом кисти он самостоятельно обратился в травмпункт», — рассказали в пресс-службе ведомства. Теперь полицейские разыскивают водителя, сбившего подростка. Если вы стали свидетелями данного ДТП или располагаете какой-либо информацией, то обратитесь по телефонам 02 или +7 (961) 766-43-83, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель Lada сбил 14-летнего мальчика во дворе дома на улице Блюхера,57 и скрылся с места происшествия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Неустановленный водитель Lada двигался по дворовой территории улицы Блюхера и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал 14-летний подросток, с ушибом кисти он самостоятельно обратился в травмпункт», — рассказали в пресс-службе ведомства. Теперь полицейские разыскивают водителя, сбившего подростка. Если вы стали свидетелями данного ДТП или располагаете какой-либо информацией, то обратитесь по телефонам 02 или +7 (961) 766-43-83, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.