В Екатеринбурге водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП. Фото

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Водитель сбил ребенка во дворе улицы Блюхера в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге водитель Lada сбил 14-летнего мальчика во дворе дома на улице Блюхера,57 и скрылся с места происшествия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Неустановленный водитель Lada двигался по дворовой территории улицы Блюхера и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал 14-летний подросток, с ушибом кисти он самостоятельно обратился в травмпункт», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Теперь полицейские разыскивают водителя, сбившего подростка. Если вы стали свидетелями данного ДТП или располагаете какой-либо информацией, то обратитесь по телефонам 02 или +7 (961) 766-43-83, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге водитель Lada сбил 14-летнего мальчика во дворе дома на улице Блюхера,57 и скрылся с места происшествия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Неустановленный водитель Lada двигался по дворовой территории улицы Блюхера и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал 14-летний подросток, с ушибом кисти он самостоятельно обратился в травмпункт», — рассказали в пресс-службе ведомства. Теперь полицейские разыскивают водителя, сбившего подростка. Если вы стали свидетелями данного ДТП или располагаете какой-либо информацией, то обратитесь по телефонам 02 или +7 (961) 766-43-83, добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
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