Мэр из ЯНАО планирует установить освещение по дороге в отдаленный микрорайон. Видео

14 февраля 2023 в 02:58 Размер текста - 17 +

В планах установить 84 опоры с фонарями до микрорайона Железнодорожников Фото: Александр Елизаров © URA.RU Глава города Ноябрьск (ЯНАО) Алексей Романов сообщил об установке уличного освещения на участке дороги, ведущей к микрорайону Железнодорожников. Соответсвующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале. «Летом на участке протяженностью 2,5 км, от развилки с автодорогой Карамовской до микрорайона Железнодорожников, установим 84 опоры с фонарями. Водителям будет комфортнее ездить в отдаленный микрорайон», — сообщил Романов. Мэр отметил, что движение транспорта на данном участке достаточно интенсивное. Установка освещения поможет снизить аварийность. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) планируется установить уличного освещения в центральном проезде городской промзоны. Мэр города Алексей Романов отметил финансовую поддержку губернатора Артюхова в этом вопросе. В планах установить 61 опору на участке протяженностью почти пять километров.

Глава города Ноябрьск (ЯНАО) Алексей Романов сообщил об установке уличного освещения на участке дороги, ведущей к микрорайону Железнодорожников. Соответсвующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале. «Летом на участке протяженностью 2,5 км, от развилки с автодорогой Карамовской до микрорайона Железнодорожников, установим 84 опоры с фонарями. Водителям будет комфортнее ездить в отдаленный микрорайон», — сообщил Романов. Мэр отметил, что движение транспорта на данном участке достаточно интенсивное. Установка освещения поможет снизить аварийность. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) планируется установить уличного освещения в центральном проезде городской промзоны. Мэр города Алексей Романов отметил финансовую поддержку губернатора Артюхова в этом вопросе. В планах установить 61 опору на участке протяженностью почти пять километров.