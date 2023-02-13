Глава города Ноябрьск (ЯНАО) Алексей Романов сообщил об установке уличного освещения на участке дороги, ведущей к микрорайону Железнодорожников. Соответсвующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале.
«Летом на участке протяженностью 2,5 км, от развилки с автодорогой Карамовской до микрорайона Железнодорожников, установим 84 опоры с фонарями. Водителям будет комфортнее ездить в отдаленный микрорайон», — сообщил Романов.
Мэр отметил, что движение транспорта на данном участке достаточно интенсивное. Установка освещения поможет снизить аварийность.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) планируется установить уличного освещения в центральном проезде городской промзоны. Мэр города Алексей Романов отметил финансовую поддержку губернатора Артюхова в этом вопросе. В планах установить 61 опору на участке протяженностью почти пять километров.
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