13 февраля 2023
12 февраля 2023
11 февраля 2023
10 февраля 2023

Мэр из ЯНАО планирует установить освещение по дороге в отдаленный микрорайон. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег. Ханты-Мансийск, фонарь освещения
В планах установить 84 опоры с фонарями до микрорайона Железнодорожников Фото:

Глава города Ноябрьск (ЯНАО) Алексей Романов сообщил об установке уличного освещения на участке дороги, ведущей к микрорайону Железнодорожников. Соответсвующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале.

«Летом на участке протяженностью 2,5 км, от развилки с автодорогой Карамовской до микрорайона Железнодорожников, установим 84 опоры с фонарями. Водителям будет комфортнее ездить в отдаленный микрорайон», — сообщил Романов.

Мэр отметил, что движение транспорта на данном участке достаточно интенсивное. Установка освещения поможет снизить аварийность.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) планируется установить уличного освещения в центральном проезде городской промзоны. Мэр города Алексей Романов отметил финансовую поддержку губернатора Артюхова в этом вопросе. В планах установить 61 опору на участке протяженностью почти пять километров.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Глава города Ноябрьск (ЯНАО) Алексей Романов сообщил об установке уличного освещения на участке дороги, ведущей к микрорайону Железнодорожников. Соответсвующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале. «Летом на участке протяженностью 2,5 км, от развилки с автодорогой Карамовской до микрорайона Железнодорожников, установим 84 опоры с фонарями. Водителям будет комфортнее ездить в отдаленный микрорайон», — сообщил Романов. Мэр отметил, что движение транспорта на данном участке достаточно интенсивное. Установка освещения поможет снизить аварийность. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) планируется установить уличного освещения в центральном проезде городской промзоны. Мэр города Алексей Романов отметил финансовую поддержку губернатора Артюхова в этом вопросе. В планах установить 61 опору на участке протяженностью почти пять километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...