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Суд обязал страховую компанию выплатить штраф, неустойку и компенсацию курганцу после ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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После рассмотрения дела суд встал на сторону истца Фото:

Компанию «АльфаСтрахование» обязали выплатить страховое возмещение, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда жителю Кургана, который пострадал при ДТП. Эта информация опубликована на сайте горсуда.

«Взыскать с АО „АльфаСтрахование“ в пользу гражданина <…> страховое возмещение в размере 24 100 руб., неустойку в размере 20 000 руб., штраф в размере 10 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб. Взыскать с АО „АльфаСтрахование“ в доход бюджета муниципального образования г. Кургана государственную пошлину в размере 2 846 руб.», — указано в судебном решении.

В результате ДТП был причинен вред автомобилю, который принадлежал истцу. Курганец обратился в страховую фирму с заявлением о наступлении страхового случая, предоставив необходимый пакет документов. Признав требования гражданина законными, в АО «АльфаСтрахование» произвели выплату страхового возмещения. Но сумма не устроила мужчину, после чего он отправился в суд.

URA.RU уже писало об инциденте, в результате которого автомобиль жителя Кургана пострадал в ДТП. При этом мужчина получил страховку, однако посчитал ее недостаточной. Пострадавший подал иск в суд на якобы виновника аварии, с которого потребовал еще денег.

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Компанию «АльфаСтрахование» обязали выплатить страховое возмещение, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда жителю Кургана, который пострадал при ДТП. Эта информация опубликована на сайте горсуда. «Взыскать с АО „АльфаСтрахование“ в пользу гражданина <…> страховое возмещение в размере 24 100 руб., неустойку в размере 20 000 руб., штраф в размере 10 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб. Взыскать с АО „АльфаСтрахование“ в доход бюджета муниципального образования г. Кургана государственную пошлину в размере 2 846 руб.», — указано в судебном решении. В результате ДТП был причинен вред автомобилю, который принадлежал истцу. Курганец обратился в страховую фирму с заявлением о наступлении страхового случая, предоставив необходимый пакет документов. Признав требования гражданина законными, в АО «АльфаСтрахование» произвели выплату страхового возмещения. Но сумма не устроила мужчину, после чего он отправился в суд. URA.RU уже писало об инциденте, в результате которого автомобиль жителя Кургана пострадал в ДТП. При этом мужчина получил страховку, однако посчитал ее недостаточной. Пострадавший подал иск в суд на якобы виновника аварии, с которого потребовал еще денег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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