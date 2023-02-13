13 февраля 2023

В США заявили о «смертельной ошибке» в отношениях с Киевом

The American Thinker: США становятся уязвимыми, передавая Киеву слишком много оружия
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
США передают Киеву слишком много оружия, считает обозреватель The American Thinker Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Истощение запасов вооружения США из-за их поставок Украине, создающих угрозу ядерной войны — «смертельная ошибка» Вашингтона в своей политике и отношениях с Киевом. С таким мнением для издания The American Thinker выступил политический обозреватель Эл Биненфелд.

«[Президент США Джо] Байден и американское правительство совершили еще одну смертельную ошибку в суждениях. Они истощают наши необходимые запасы оружия настолько существенно, что мы рискуем оказаться не в состоянии защититься от реальных угроз нашим интересам национальной безопасности», — написал Эл Биненфелд в своем материале для издания.

Напряжение в российско-украинском конфликте, по мнению эксперта, растет, что создает угрозу ядерной войны. В этом, отметил Эл Биненфелд, есть и «заслуга» американского правительства с его ошибочными приоритетами, приводящими к эскалации боевых действий. «Кто в здравом уме сделал бы Украину центральным элементом внешней политики Америки?» — задался вопросом обозреватель.

Последняя крупная мера поддержки США украинской стороны — согласие на поставки Киеву американских танков Abrams. В начале февраля Пентагон также объявил о новом пакете военной помощи Украине, включающем в себя системы ПВО и ракеты для РСЗО HIMARS, отмечает RT.

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Истощение запасов вооружения США из-за их поставок Украине, создающих угрозу ядерной войны — «смертельная ошибка» Вашингтона в своей политике и отношениях с Киевом. С таким мнением для издания The American Thinker выступил политический обозреватель Эл Биненфелд. «[Президент США Джо] Байден и американское правительство совершили еще одну смертельную ошибку в суждениях. Они истощают наши необходимые запасы оружия настолько существенно, что мы рискуем оказаться не в состоянии защититься от реальных угроз нашим интересам национальной безопасности», — написал Эл Биненфелд в своем материале для издания. Напряжение в российско-украинском конфликте, по мнению эксперта, растет, что создает угрозу ядерной войны. В этом, отметил Эл Биненфелд, есть и «заслуга» американского правительства с его ошибочными приоритетами, приводящими к эскалации боевых действий. «Кто в здравом уме сделал бы Украину центральным элементом внешней политики Америки?» — задался вопросом обозреватель. Последняя крупная мера поддержки США украинской стороны — согласие на поставки Киеву американских танков Abrams. В начале февраля Пентагон также объявил о новом пакете военной помощи Украине, включающем в себя системы ПВО и ракеты для РСЗО HIMARS, отмечает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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