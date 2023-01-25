США официально подключились к снабжению танками Украины

Байден заявил об отправке Украине 31 танка Abrams
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НАТО. Москва, нато, зима, nato, танк, абрамс, abrams
США передадут Украине свои танки Abrams Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США передадут Украине 31 танк Abrams в рамках военной помощи Киеву. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме по вопросу помощи Украине. Ранее подобное решение о поставке танков приняла Германия.

«США приняли решение отправить Украине 31 танк Abrams», — сказал Джо Байден в ходе своего выступления. Трансляция выступления американского президента ведется на youtube-канале Белого дома.

О планах США передать Киеву до 50 танков Abrams ранее писали крупные американские СМИ, однако официальных сообщений от администрации Соединенных Штатов по этому поводу не было. Ранее подобное решение о передаче украинской стороне 14 танков Leopard 2 приняла Германия.

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США передадут Украине 31 танк Abrams в рамках военной помощи Киеву. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме по вопросу помощи Украине. Ранее подобное решение о поставке танков приняла Германия. «США приняли решение отправить Украине 31 танк Abrams», — сказал Джо Байден в ходе своего выступления. Трансляция выступления американского президента ведется на youtube-канале Белого дома. О планах США передать Киеву до 50 танков Abrams ранее писали крупные американские СМИ, однако официальных сообщений от администрации Соединенных Штатов по этому поводу не было. Ранее подобное решение о передаче украинской стороне 14 танков Leopard 2 приняла Германия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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