США официально подключились к снабжению танками Украины

США передадут Украине 31 танк Abrams в рамках военной помощи Киеву. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме по вопросу помощи Украине. Ранее подобное решение о поставке танков приняла Германия.
«США приняли решение отправить Украине 31 танк Abrams», — сказал Джо Байден в ходе своего выступления. Трансляция выступления американского президента ведется на youtube-канале Белого дома.
О планах США передать Киеву до 50 танков Abrams ранее писали крупные американские СМИ, однако официальных сообщений от администрации Соединенных Штатов по этому поводу не было. Ранее подобное решение о передаче украинской стороне 14 танков Leopard 2 приняла Германия.
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США передадут Украине 31 танк Abrams в рамках военной помощи Киеву. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме по вопросу помощи Украине. Ранее подобное решение о поставке танков приняла Германия. «США приняли решение отправить Украине 31 танк Abrams», — сказал Джо Байден в ходе своего выступления. Трансляция выступления американского президента ведется на youtube-канале Белого дома. О планах США передать Киеву до 50 танков Abrams ранее писали крупные американские СМИ, однако официальных сообщений от администрации Соединенных Штатов по этому поводу не было. Ранее подобное решение о передаче украинской стороне 14 танков Leopard 2 приняла Германия.