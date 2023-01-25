США официально подключились к снабжению танками Украины Байден заявил об отправке Украине 31 танка Abrams 25 января 2023 в 22:03 Размер текста - 17 + США передадут Украине свои танки Abrams Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США передадут Украине 31 танк Abrams в рамках военной помощи Киеву. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме по вопросу помощи Украине. Ранее подобное решение о поставке танков приняла Германия. «США приняли решение отправить Украине 31 танк Abrams», — сказал Джо Байден в ходе своего выступления. Трансляция выступления американского президента ведется на youtube-канале Белого дома. О планах США передать Киеву до 50 танков Abrams ранее писали крупные американские СМИ, однако официальных сообщений от администрации Соединенных Штатов по этому поводу не было. Ранее подобное решение о передаче украинской стороне 14 танков Leopard 2 приняла Германия. США передадут Украине 31 танк Abrams в рамках военной помощи Киеву. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме по вопросу помощи Украине. Ранее подобное решение о поставке танков приняла Германия. «США приняли решение отправить Украине 31 танк Abrams», — сказал Джо Байден в ходе своего выступления. Трансляция выступления американского президента ведется на youtube-канале Белого дома. О планах США передать Киеву до 50 танков Abrams ранее писали крупные американские СМИ, однако официальных сообщений от администрации Соединенных Штатов по этому поводу не было. Ранее подобное решение о передаче украинской стороне 14 танков Leopard 2 приняла Германия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям