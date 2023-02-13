Челябинские силовики задержали менеджера «Арианта»

Свою вину арестованная признала Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске задержали руководителя отдела закупа ООО «Агрофирма Ариант». Как URA.RU сообщили в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска, женщина обвиняется в коммерческом подкупе и помещена под домашний арест.

«Прокуратурой поддержано ходатайство следствия. Мерой пресечения избран домашний арест», — подтвердили URA.RU в прокуратуре.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая за 500 тысяч рублей обещала общее покровительство компании одной из коммерческих фирм. Сотрудница «Арианта» обязалась совершать корыстные действия, входящие в зону ее ответственности. Подследственная обещала ускорить выплаты денег за поставленную партнером продукцию. Этим она нанесла вред репутации «Арианта», уверены следователи.

Сотруднице агрохолдинга предъявили обвинение в совершении преступления по части 7 статьи 204 УК РФ. Вину женщина признала. В настоящее время проводятся следственные действия. На момент публикации материала ответ представителей ООО «Агрофирма Ариант» на отправленный URA.RU запрос не поступил: обещали это сделать позже.