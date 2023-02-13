Пермский медуниверситет принял десятки студентов из вузов Украины

14 февраля 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Студентов из разных стран объединил ПГМУ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины В Пермский медицинский университет перевелись более 50 иностранных студентов, которые учились в вузах Украины. Как рассказала ректор ПГМУ Анна Благонравова, ребята уже включились в учебную программу. «Для 56 студентов из разных стран мира, обучавшиеся в вузах Украины, Пермский медицинский стал второй Alma Mater. Ребята были приняты на разные курсы обучения и с начала 22/23 учебного года успешно включились в образовательный процесс», — сообщила ректор в соцсетях. В сентябре 2022 года руководство ПГМУ сообщало, что готово принять студентов из Индии, которые обучались в вузах Украины. Им было нужно лишь представить документы с указанием предметов, пройденных в предыдущих университетах. В данный момент в ПГМУ обучаются более 1500 студентов из Индии.

В Пермский медицинский университет перевелись более 50 иностранных студентов, которые учились в вузах Украины. Как рассказала ректор ПГМУ Анна Благонравова, ребята уже включились в учебную программу. «Для 56 студентов из разных стран мира, обучавшиеся в вузах Украины, Пермский медицинский стал второй Alma Mater. Ребята были приняты на разные курсы обучения и с начала 22/23 учебного года успешно включились в образовательный процесс», — сообщила ректор в соцсетях. В сентябре 2022 года руководство ПГМУ сообщало, что готово принять студентов из Индии, которые обучались в вузах Украины. Им было нужно лишь представить документы с указанием предметов, пройденных в предыдущих университетах. В данный момент в ПГМУ обучаются более 1500 студентов из Индии.