На Украине намерены отменить 8 марта, Первомай и День Победы

14 февраля 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

На Украине появятся новые праздники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верховной Раде Украины предложили отменить празднование 8 марта, Первомая и Дня Победы. Соответствующий проект закона зарегистрировали парламентарий Оксана Савчук, ряд депутатов от «Голоса» — Наталия Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин, а также депутат от партии «Слуга народа» Ростислав Тистык. «В этом проекте вместо 8 марта предлагается установить новый государственный праздник и официальный выходной — День украинской женщины, отмечать его будут 25 февраля. Выходным днем предлагается сделать 9 марта — день рождения Тараса Шевченко», — приводит детали инициативы telegram-канал strana.ua



Кроме этого депутаты хотят отменить празднование Дня труда 1 мая и Дня победы 9 мая. Согласно законопроекту, следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, но при этом не объявлять выходной в этот день. День украинской женщины планируется проводить в день рождения Леси Украинки. Новый выходной хотят ввести в честь дня матери. В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации. В рамках этого закона в стране начали сносить памятники советским войнам и избавляться от всего, что связано с СССР.

В Верховной Раде Украины предложили отменить празднование 8 марта, Первомая и Дня Победы. Соответствующий проект закона зарегистрировали парламентарий Оксана Савчук, ряд депутатов от «Голоса» — Наталия Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин, а также депутат от партии «Слуга народа» Ростислав Тистык. «В этом проекте вместо 8 марта предлагается установить новый государственный праздник и официальный выходной — День украинской женщины, отмечать его будут 25 февраля. Выходным днем предлагается сделать 9 марта — день рождения Тараса Шевченко», — приводит детали инициативы telegram-канал strana.ua Кроме этого депутаты хотят отменить празднование Дня труда 1 мая и Дня победы 9 мая. Согласно законопроекту, следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, но при этом не объявлять выходной в этот день. День украинской женщины планируется проводить в день рождения Леси Украинки. Новый выходной хотят ввести в честь дня матери. В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации. В рамках этого закона в стране начали сносить памятники советским войнам и избавляться от всего, что связано с СССР.