На Украине намерены отменить 8 марта, Первомай и День Победы

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Костюмированная автоколонна и воздушный парад ко Дню Победы. Екатеринбург, гвоздики, ветеран, день победы
На Украине появятся новые праздники Фото:

В Верховной Раде Украины предложили отменить празднование 8 марта, Первомая и Дня Победы. Соответствующий проект закона зарегистрировали парламентарий Оксана Савчук, ряд депутатов от «Голоса» — Наталия Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин, а также депутат от партии «Слуга народа» Ростислав Тистык.

«В этом проекте вместо 8 марта предлагается установить новый государственный праздник и официальный выходной — День украинской женщины, отмечать его будут 25 февраля. Выходным днем предлагается сделать 9 марта — день рождения Тараса Шевченко», — приводит детали инициативы telegram-канал strana.ua

Кроме этого депутаты хотят отменить празднование Дня труда 1 мая и Дня победы 9 мая. Согласно законопроекту, следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, но при этом не объявлять выходной в этот день. День украинской женщины планируется проводить в день рождения Леси Украинки. Новый выходной хотят ввести в честь дня матери.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации. В рамках этого закона в стране начали сносить памятники советским войнам и избавляться от всего, что связано с СССР.

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В Верховной Раде Украины предложили отменить празднование 8 марта, Первомая и Дня Победы. Соответствующий проект закона зарегистрировали парламентарий Оксана Савчук, ряд депутатов от «Голоса» — Наталия Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин, а также депутат от партии «Слуга народа» Ростислав Тистык. «В этом проекте вместо 8 марта предлагается установить новый государственный праздник и официальный выходной — День украинской женщины, отмечать его будут 25 февраля. Выходным днем предлагается сделать 9 марта — день рождения Тараса Шевченко», — приводит детали инициативы telegram-канал strana.ua Кроме этого депутаты хотят отменить празднование Дня труда 1 мая и Дня победы 9 мая. Согласно законопроекту, следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, но при этом не объявлять выходной в этот день. День украинской женщины планируется проводить в день рождения Леси Украинки. Новый выходной хотят ввести в честь дня матери. В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации. В рамках этого закона в стране начали сносить памятники советским войнам и избавляться от всего, что связано с СССР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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