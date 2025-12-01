На теле Трампа нашли новые следы проблем со здоровьем
Дональд Трамп встретил журналистов с пластырем на руке
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп вновь привлек внимание журналистов своим внешним видом. На борту самолета по пути из Флориды в Вашингтон на его запястье был заметен пластырь. Об этом сообщают журналисты. Причем незадолго до этого американский лидер пытался скрыть синяк за слоем тональника.
«Дональд Трамп вышел к журналистам с пластырем на запястье», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что американский лидер общался с прессой на борту самолета по пути из Флориды в Вашингтон. Тогда основное внимание как раз привлек плотный прямоугольный пластырь на руке Трампа.
Президент США прибыл во Флориду еще 25 ноября. Как сообщал Белый дом, почти все свободное время президент страны проводил на поле для гольфа. При этом еще в первой половине ноября журналисты заметили у Трампа синяк, который тот пытался скрыть под слоем тонального крема.
