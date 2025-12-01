На теле Трампа нашли новые следы проблем со здоровьем

Дональд Трамп встретил журналистов с пластырем на руке Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп вновь привлек внимание журналистов своим внешним видом. На борту самолета по пути из Флориды в Вашингтон на его запястье был заметен пластырь. Об этом сообщают журналисты. Причем незадолго до этого американский лидер пытался скрыть синяк за слоем тональника.

«Дональд Трамп вышел к журналистам с пластырем на запястье», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что американский лидер общался с прессой на борту самолета по пути из Флориды в Вашингтон. Тогда основное внимание как раз привлек плотный прямоугольный пластырь на руке Трампа.