Россияне теряют интерес к товарам на полках, которые были под угрозой пропажи

За последние полгода в России уменьшилась доля покупателей, которые приобретают товары собственных торговых марок (СТМ) ритейлеров. Снижение наблюдается как в сегменте продовольственных, так и непродовольственных товаров. Особенно заметно падение интереса к СТМ в категории товаров личной гигиены, косметики и парфюмерии — с 44 % до 36 %.

«Замедление продаж наблюдается во всей непродовольственной группе. В этом году 45% россиян выбирали молочную продукцию собственных торговых марок, что на 7 процентных пунктов меньше, чем в апреле 2025-го и в сентябре 2024-го. Мясо, рыбу и птицу покупали 33 % респондентов — на 2 процентных пункта меньше по сравнению с апрелем и на 5 процентных пунктов меньше, чем год назад. Частично это связано с ростом онлайн-продаж. На маркетплейсах товары для личной гигиены, косметика и парфюмерия занимают третье место по популярности», — сообщают «Известия».

Среди других категорий также зафиксировано снижение спроса на молочную продукцию — с 45 % до 38 %, на мясо, рыбу и птицу — до 33, на товары для животных — до 15 %. Покупатели часто не видят значительной разницы между брендовыми товарами и СТМ в некоторых сегментах, поэтому, стремясь сэкономить, выбирают собственные марки ритейлеров.

