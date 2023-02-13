13 февраля 2023

В Челябинске не нашлось желающих купить недостроенный отель. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальная цена недостроя около 20 млн рублей Фото:

В Челябинске не нашлось желающих купить недостроенный отель с начальной ценой лота в 20 млн рублей. Объект был изъят у компании «Каскад» по решению суда. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок, сообщается на сайте мэрии.

«Предмет аукциона: объект незавершенного строительства площадью 8 665,2 квадратных метров со степенью готовности объекта 15%. Начальная цена предмета аукциона составляет 20 млн 616 рублей. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка», — говорится в протоколе.

Мэрия Челябинска выставила на торги недостроенную гостиницу в Курчатовском районе. На земельном участке с недостроем, расположенным восточнее дома №7 по Свердловскому проспекту, можно возводить здания многофункционального назначения и гостиницы.

Это уже второй раз, когда торги не состоялись по причине отсутствия заявок. Ранее был сорван аукцион, назначенный на 8 ноября 2022.

На земельном участке с недостроем, расположенным восточнее дома №7 по Свердловскому проспекту, можно возводить здания многофункционального назначения и гостиницы.

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В Челябинске не нашлось желающих купить недостроенный отель с начальной ценой лота в 20 млн рублей. Объект был изъят у компании «Каскад» по решению суда. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок, сообщается на сайте мэрии. «Предмет аукциона: объект незавершенного строительства площадью 8 665,2 квадратных метров со степенью готовности объекта 15%. Начальная цена предмета аукциона составляет 20 млн 616 рублей. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка», — говорится в протоколе. Мэрия Челябинска выставила на торги недостроенную гостиницу в Курчатовском районе. На земельном участке с недостроем, расположенным восточнее дома №7 по Свердловскому проспекту, можно возводить здания многофункционального назначения и гостиницы. Это уже второй раз, когда торги не состоялись по причине отсутствия заявок. Ранее был сорван аукцион, назначенный на 8 ноября 2022.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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