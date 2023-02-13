Начальная цена недостроя около 20 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинске не нашлось желающих купить недостроенный отель с начальной ценой лота в 20 млн рублей. Объект был изъят у компании «Каскад» по решению суда. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок, сообщается на сайте мэрии.

«Предмет аукциона: объект незавершенного строительства площадью 8 665,2 квадратных метров со степенью готовности объекта 15%. Начальная цена предмета аукциона составляет 20 млн 616 рублей. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка», — говорится в протоколе.

Мэрия Челябинска выставила на торги недостроенную гостиницу в Курчатовском районе. На земельном участке с недостроем, расположенным восточнее дома №7 по Свердловскому проспекту, можно возводить здания многофункционального назначения и гостиницы.

Это уже второй раз, когда торги не состоялись по причине отсутствия заявок. Ранее был сорван аукцион, назначенный на 8 ноября 2022.