Мэрия Челябинска выставила на торги недостроенный отель

Аукцион пройдет 8 ноября 2022 года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мэрия Челябинска выставила на торги недостроенную гостиницу в Курчатовском районе. Объект был изъят по решению суда у ООО «Каскад». Начальная цена лота составила 20 млн 616 тысяч 450 рублей, сообщается на сайте мэрии.

«Замороженный недострой изъят по решению арбитражного суда в мае текущего года. Степень готовности объекта составляет 15%, площадь — 8.665,2 квадратных метров», — говорится на сайте.

На земельном участке с недостроем, расположенным восточнее дома №7 по Свердловскому проспекту, можно возводить здания многофункционального назначения и гостиницы. Аукцион по продаже объекта состоится 8 ноября.

Ранее мэрия Челябинска выставила на продажу недостроенный учебный центр автошколы «Кафс». Согласно документации, участок предназначен для строительства учебно-коммерческого центра. Стартовая цена лота составила 513,6 тысячи рублей.