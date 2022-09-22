22 сентября 2022

Мэрия Челябинска выставила на торги недостроенный отель

© Служба новостей «URA.RU»
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Аукцион пройдет 8 ноября 2022 года Фото:

Мэрия Челябинска выставила на торги недостроенную гостиницу в Курчатовском районе. Объект был изъят по решению суда у ООО «Каскад». Начальная цена лота составила 20 млн 616 тысяч 450 рублей, сообщается на сайте мэрии.

«Замороженный недострой изъят по решению арбитражного суда в мае текущего года. Степень готовности объекта составляет 15%, площадь — 8.665,2 квадратных метров», — говорится на сайте.

На земельном участке с недостроем, расположенным восточнее дома №7 по Свердловскому проспекту, можно возводить здания многофункционального назначения и гостиницы. Аукцион по продаже объекта состоится 8 ноября.

Ранее мэрия Челябинска выставила на продажу недостроенный учебный центр автошколы «Кафс». Согласно документации, участок предназначен для строительства учебно-коммерческого центра. Стартовая цена лота составила 513,6 тысячи рублей.

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Мэрия Челябинска выставила на торги недостроенную гостиницу в Курчатовском районе. Объект был изъят по решению суда у ООО «Каскад». Начальная цена лота составила 20 млн 616 тысяч 450 рублей, сообщается на сайте мэрии. «Замороженный недострой изъят по решению арбитражного суда в мае текущего года. Степень готовности объекта составляет 15%, площадь — 8.665,2 квадратных метров», — говорится на сайте. На земельном участке с недостроем, расположенным восточнее дома №7 по Свердловскому проспекту, можно возводить здания многофункционального назначения и гостиницы. Аукцион по продаже объекта состоится 8 ноября. Ранее мэрия Челябинска выставила на продажу недостроенный учебный центр автошколы «Кафс». Согласно документации, участок предназначен для строительства учебно-коммерческого центра. Стартовая цена лота составила 513,6 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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