Пушилин заявил об ожесточенных боях под Бахмутом

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
ВСУ не оставят своих позиций в ближайшее время, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под Бахмутом (Артемовском) ведутся ожесточенные бои между российской и украинской армиями. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он также сообщил, что не ожидает, что ВСУ оставят поле боя.

«Сейчас [под Бахмутом] уже идут ожесточенные бои, но после освобождения Красной Горы мы понимаем, что концентрация, усилия „Вагнеров“ будет более активная», — заявил Денис Пушилин в эфире «Первого канала». Он также отметил, что пока не идет речи о том, что украинская армия сдаст позиции.

Последнее время боевая обстановка под Бахмутом обострилась. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вызвал президента Украины Владимира Зеленского на дуэль, передает телеканал 360. Он предложил сразиться на истребителях за Бахмут (Артемовск).

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Под Бахмутом (Артемовском) ведутся ожесточенные бои между российской и украинской армиями. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он также сообщил, что не ожидает, что ВСУ оставят поле боя. «Сейчас [под Бахмутом] уже идут ожесточенные бои, но после освобождения Красной Горы мы понимаем, что концентрация, усилия „Вагнеров“ будет более активная», — заявил Денис Пушилин в эфире «Первого канала». Он также отметил, что пока не идет речи о том, что украинская армия сдаст позиции. Последнее время боевая обстановка под Бахмутом обострилась. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вызвал президента Украины Владимира Зеленского на дуэль, передает телеканал 360. Он предложил сразиться на истребителях за Бахмут (Артемовск).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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