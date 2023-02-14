Пригожин поставил точку в скором освобождении Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию об окружении 1,5 тысячи украинских солдат под Бахмутом (Артемовском). Его комментарий публикует пресс-служба Пригожина в официальном telegram-канале. Он отметил, что украинцы оказывают мощное сопротивление и Бахмут (Артемовск) не будет взят в ближайшее время.
«По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем», — рассказал Евгений Пригожин. Он обратил внимание на неуместность позитивных обещаний, которые не сбудутся в ближайшее время.
В настоящий момент под Бахмутом (Артемовском) ведутся ожесточенные бои. О серьезных потерях ВСУ под Бахмутом сообщили американские СМИ, передает телеканал 360. Евгений Пригожин заявил, что взятие Бахмута станет ключом к победе России в украинском конфликте, передает «Национальная служба новостей». Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что под Бахмутом российские военные окружили 1,5 тысячи украинских солдат.
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