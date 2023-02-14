Пригожин поставил точку в скором освобождении Бахмута

Евгений Пригожин: Артемовск не будет взят в ближайшее время

14 февраля 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Основатель ЧВК «Вагнер» опроверг информацию об окружении подразделений ВСУ под Бахмутом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию об окружении 1,5 тысячи украинских солдат под Бахмутом (Артемовском). Его комментарий публикует пресс-служба Пригожина в официальном telegram-канале. Он отметил, что украинцы оказывают мощное сопротивление и Бахмут (Артемовск) не будет взят в ближайшее время. «По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем», — рассказал Евгений Пригожин. Он обратил внимание на неуместность позитивных обещаний, которые не сбудутся в ближайшее время. В настоящий момент под Бахмутом (Артемовском) ведутся ожесточенные бои. О серьезных потерях ВСУ под Бахмутом сообщили американские СМИ, передает телеканал 360. Евгений Пригожин заявил, что взятие Бахмута станет ключом к победе России в украинском конфликте, передает «Национальная служба новостей». Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что под Бахмутом российские военные окружили 1,5 тысячи украинских солдат.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию об окружении 1,5 тысячи украинских солдат под Бахмутом (Артемовском). Его комментарий публикует пресс-служба Пригожина в официальном telegram-канале. Он отметил, что украинцы оказывают мощное сопротивление и Бахмут (Артемовск) не будет взят в ближайшее время. «По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем», — рассказал Евгений Пригожин. Он обратил внимание на неуместность позитивных обещаний, которые не сбудутся в ближайшее время. В настоящий момент под Бахмутом (Артемовском) ведутся ожесточенные бои. О серьезных потерях ВСУ под Бахмутом сообщили американские СМИ, передает телеканал 360. Евгений Пригожин заявил, что взятие Бахмута станет ключом к победе России в украинском конфликте, передает «Национальная служба новостей». Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что под Бахмутом российские военные окружили 1,5 тысячи украинских солдат.