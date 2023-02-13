Артист Гальцев просит курганского губернатора пообщаться «без посредников»

Артиста Гальцева оскорбили слухи о том, что он якобы просил гонорар за выступление на юбилее малой Родины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Актер Юрий Гальцев пригласил губернатора Курганской области Вадима Шумкова на личный разговор «без посредников». Это произошло на фоне слухов, что за выступление на юбилее региона артист якобы запросил крупную сумму, но в правительстве ему отказали. О желании встретиться с Шумковым Гальцев написал в своем telegram-канале.

«Уважаемый губернатор Вадим Михайлович, а не пора ли нам познакомиться и пообщаться лично, чтобы решать вопросы эффективнее, без посредничества плеяды „активистов“ от бизнеса и культуры, которые не умеют отвечать за слова, доводить начатое дело до конца, чем провоцируют то, что в телеграм-каналах склоняют ваше доброе имя, а нашему Кургану создают репутацию города Глупова», — пишет артист. Он отметил, что на декабрьской встрече с предпринимателями выразил желание выступить на мероприятии в честь 80-летнего юбилея области. Ради этого Гальцев попросил своего театрального руководителя отменить все спектакли с 5 по 7 февраля.

По словам Гальцева, после этого он долгое время переписывался с посредниками-предпринимателями по организации его выступления. «То они ссылались на некоего Тимофея Панченко (врио директора департамента информационной и внутренней политики — прим. ред.), правую руку губернатора, который не дает развитие данному вопросу, то на департамент культуры. <…> Все это время я ждал, спектакли в афишу не возвращал», — утверждает Гальцев.

Как отметил Гальцев, в итоге ему сообщили, что праздничных торжеств по случаю юбилея не будет. «В одном из telegram-каналов написали, что мой гонорар за выступление на юбилее области — один миллион рублей. Я не просто всегда выступаю бесплатно на подобных социальных мероприятиях, а и перечисляю гонорары на благотворительность», — возмутился артист.

По данной ситуации редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу правительства области. На момент публикации ответ не поступил.