Спросом у челябинцев пользуются квартиры от 75 квадратных метров стоимостью от 25 миллионов рублей Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Челябинцы в январе 2023 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года стали втрое чаще покупать квартиры в Дубае (ОАЭ). Больше всего челябинцев интересуют квартиры-студии площадью от 70 квадратных метров в русскоязычных районах «Марина» и «Пальма Джумейра», поделился Евгений Веренько, эксперт рынка Недвижимости компании «DAN Недвижимость» по направлению в Дубае.

«В этом году по сравнению с прошлым годом челябинцы в три раза активнее приобретали квартиры в Дубае. В основном недвижимостью в ОАЭ интересовались представители бизнеса, IT-сферы и врачи. В приоритете были районы «Пальма Джумейра» и «Марина», — рассказал Веренько.

Район «Марина» с небоскребами и рукотворным заливом является одним из самых фешенебельных. Жителей Челябинска этот район привлекает тем, что тут преобладает русскоязычное население. Однако цены здесь слишком высокие.

«Пальма Джумейра» — один из трех островов, которые увеличивают береговую линию Дубая в общей сложности на 520 километров. Это самый маленький искусственный остров в виде пальмового дерева, состоящего из «ствола», 16 «листьев» и «полумесяца» — 11-километрового волнореза.

По словам эксперта рынка недвижимости со стажем работы порядка 18 лет, в этих районах большим спросом у челябинцев пользуются квартиры-студии со спальней площадью 75 квадратных метров и стоимостью от 25 миллионов рублей. Более состоятельные жители Челябинска могут позволить себе виллы и таунхаусы, их стоимость начинается от 50 миллионов рублей.

Район «Марина» в Дубае с небоскребами и рукотворным заливом является одним из самых фешенебельных Фото: сайт «Вики-вей»

В Дубае большим спросом у челябинцев пользуются квартиры-студии со спальней площадью 75 квадратных метров и стоимостью от 25 миллионов рублей Фото: сайт «Вики-вей»