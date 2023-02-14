СК проверит информацию о новом отравлении в популярной екатеринбургской шаурмичной

В шаурмичной «У Аро» отравились шаурмой пять человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный отдел Верх-Исетского района Екатеринбурга организовал проверку сообщений об отравлении в шаурмичной «У Аро» на улице Волгоградской, 190Б/2. Об этом сообщили в официальном telegram-канале СУ СКР по Свердловской области.

«Проводится процессуальная проверка сообщения об отравлении нескольких человек, включая несовершеннолетних, после приобретения и употребления продуктов питания в закусочной. Выясняется точное количество пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью», — рассказали в СК по Свердловской области.

По сообщению управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в период с 4 по 10 февраля было зарегистрировано пять случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей закусочной «У Аро». «Трое пострадавших — подростки, двое заболевших госпитализированы с признаками отравления средней тяжести. Лабораторное обследование выявило возбудитель заболевания — норовирус 2-го типа», — сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее URA.RU рассказывало об отравлении 12 человек в павильоне быстрого питания в Екатеринбурге. Острая кишечная инфекция была выявлена у посетителей популярной шаурмичной «У Аро».