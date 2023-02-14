В ЕК раскрыли содержание 10 пакета антироссийских санкций

Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций, а также новые санкции, суть которых пока что не разглашается. Информацией об этом поделился исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
«Что касается предстоящего десятого пакета (антироссийских — прим. URA.RU) санкций, в нем будет два элемента. Это новые санкции, а также средства, связанные с борьбой с их обходом», — заявил Домбровскис на пресс-конференции ЕК, слова передает РИА Новости.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основными задачами СВО является демилитаризация и денацификация киевского режима. В связи с проведением спецоперации Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против РФ, которые включают финансовые, торговые ограничения и индивидуальные санкции. Ранее Путин заявил, что Россия живет под прессингом «бесконечных санкций», однако спокойно проходит через них, слова президента передает RT.
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Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций, а также новые санкции, суть которых пока что не разглашается. Информацией об этом поделился исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. «Что касается предстоящего десятого пакета (антироссийских — прим. URA.RU) санкций, в нем будет два элемента. Это новые санкции, а также средства, связанные с борьбой с их обходом», — заявил Домбровскис на пресс-конференции ЕК, слова передает РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основными задачами СВО является демилитаризация и денацификация киевского режима. В связи с проведением спецоперации Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против РФ, которые включают финансовые, торговые ограничения и индивидуальные санкции. Ранее Путин заявил, что Россия живет под прессингом «бесконечных санкций», однако спокойно проходит через них, слова президента передает RT.