В ЕК раскрыли содержание 10 пакета антироссийских санкций

Вице-президент ЕК Домбровскис: новый пакет антироссийских санкций включит в себя борьбу с обходом предыдущих

14 февраля 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

Санкции Евросоюза ухудшили жизнь прежде всего странам Европы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций, а также новые санкции, суть которых пока что не разглашается. Информацией об этом поделился исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. «Что касается предстоящего десятого пакета (антироссийских — прим. URA.RU) санкций, в нем будет два элемента. Это новые санкции, а также средства, связанные с борьбой с их обходом», — заявил Домбровскис на пресс-конференции ЕК, слова передает РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основными задачами СВО является демилитаризация и денацификация киевского режима. В связи с проведением спецоперации Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против РФ, которые включают финансовые, торговые ограничения и индивидуальные санкции. Ранее Путин заявил, что Россия живет под прессингом «бесконечных санкций», однако спокойно проходит через них, слова президента передает RT.

Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций, а также новые санкции, суть которых пока что не разглашается. Информацией об этом поделился исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. «Что касается предстоящего десятого пакета (антироссийских — прим. URA.RU) санкций, в нем будет два элемента. Это новые санкции, а также средства, связанные с борьбой с их обходом», — заявил Домбровскис на пресс-конференции ЕК, слова передает РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основными задачами СВО является демилитаризация и денацификация киевского режима. В связи с проведением спецоперации Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против РФ, которые включают финансовые, торговые ограничения и индивидуальные санкции. Ранее Путин заявил, что Россия живет под прессингом «бесконечных санкций», однако спокойно проходит через них, слова президента передает RT.