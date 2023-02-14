14 февраля 2023
13 февраля 2023

В ХМАО выступит рэпер, который записывал дуэт с Бузовой

В Ханты-Мансийске 7 марта выступит Леша Свик
© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Лёши Свик в рамках проведения музыкального мероприятия Summer Fest. Екатеринбург , леша свик
Леша Свик выступит 7 марта в Ханты-Мансийске, а 8 марта в Югорске Фото:

Певец и рэп-исполнитель Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) даст концерт в Ханты-Мансийске 7 марта. Свик записывал совместные песни с Ольгой Бузовой и Анной Седоковой. О выступлении сообщается в группе рестобара Vegas в соцсети «ВКонтакте».

«Леша Свик в уютном Vegas Restobar на расстоянии вытянутой руки — это не сон. Уже 7 марта, да-да, билет на концерт — лучший подарок в преддверии международного женского дня», — написано в группе.

Начало выступления в 19 часов. Билеты на концерт стоят от 2500 тысяч. На следующий день, 8 марта, Свик выступит в Югорске. Певец выйдет на сцену центра культуры «Югра-Презент». Концерт начнется в 18 часов, сообщается на сайте учреждения.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на сцене боулинг-ресторана нового формата Brooklyn Bowl выступит стендап-комик и звезда шоу «Прожарка» телеканала ТНТ Андрей Атлас. Концерт состоится 26 февраля.

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Певец и рэп-исполнитель Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) даст концерт в Ханты-Мансийске 7 марта. Свик записывал совместные песни с Ольгой Бузовой и Анной Седоковой. О выступлении сообщается в группе рестобара Vegas в соцсети «ВКонтакте». «Леша Свик в уютном Vegas Restobar на расстоянии вытянутой руки — это не сон. Уже 7 марта, да-да, билет на концерт — лучший подарок в преддверии международного женского дня», — написано в группе. Начало выступления в 19 часов. Билеты на концерт стоят от 2500 тысяч. На следующий день, 8 марта, Свик выступит в Югорске. Певец выйдет на сцену центра культуры «Югра-Презент». Концерт начнется в 18 часов, сообщается на сайте учреждения. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на сцене боулинг-ресторана нового формата Brooklyn Bowl выступит стендап-комик и звезда шоу «Прожарка» телеканала ТНТ Андрей Атлас. Концерт состоится 26 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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