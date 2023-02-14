В ХМАО выступит рэпер, который записывал дуэт с Бузовой

Певец и рэп-исполнитель Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) даст концерт в Ханты-Мансийске 7 марта. Свик записывал совместные песни с Ольгой Бузовой и Анной Седоковой. О выступлении сообщается в группе рестобара Vegas в соцсети «ВКонтакте».
«Леша Свик в уютном Vegas Restobar на расстоянии вытянутой руки — это не сон. Уже 7 марта, да-да, билет на концерт — лучший подарок в преддверии международного женского дня», — написано в группе.
Начало выступления в 19 часов. Билеты на концерт стоят от 2500 тысяч. На следующий день, 8 марта, Свик выступит в Югорске. Певец выйдет на сцену центра культуры «Югра-Презент». Концерт начнется в 18 часов, сообщается на сайте учреждения.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на сцене боулинг-ресторана нового формата Brooklyn Bowl выступит стендап-комик и звезда шоу «Прожарка» телеканала ТНТ Андрей Атлас. Концерт состоится 26 февраля.
О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.