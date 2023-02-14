14 февраля 2023

Сбербанк судился с Росимуществом в Перми из-за 90 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Суд удовлетворил иск Сбербанка Фото:

Сбербанк отсудил у управления Росимущества в Пермском крае 90 рублей из-за долгов умершего клиента. Скончавшийся пермяк не оставил завещания, поэтому долг на его кредитной карте перешел в собственность государства, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Суд решил: взыскать с Российской Федерации в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае в пользу ПАО Сбербанк задолженность по кредитной карте со счетом в размере 90,35 рублей», — говорится в решении. Также Сбербанк просил взыскать с ответчика просроченные проценты по долгу и госпошлину, но суд отказал.

При жизни пермяк завел кредитную карту в банке под 19% годовых. Как сообщил истец в суде, мужчина ненадлежащим образом исполнял свои обязанности и не возвращал задолженность. Позже в банке узнали, что держатель счета умер и не оставил никому свое наследство. В Сбербанке решили подать иск, чтобы вернуть долг.

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Сбербанк отсудил у управления Росимущества в Пермском крае 90 рублей из-за долгов умершего клиента. Скончавшийся пермяк не оставил завещания, поэтому долг на его кредитной карте перешел в собственность государства, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: взыскать с Российской Федерации в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае в пользу ПАО Сбербанк задолженность по кредитной карте со счетом в размере 90,35 рублей», — говорится в решении. Также Сбербанк просил взыскать с ответчика просроченные проценты по долгу и госпошлину, но суд отказал. При жизни пермяк завел кредитную карту в банке под 19% годовых. Как сообщил истец в суде, мужчина ненадлежащим образом исполнял свои обязанности и не возвращал задолженность. Позже в банке узнали, что держатель счета умер и не оставил никому свое наследство. В Сбербанке решили подать иск, чтобы вернуть долг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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