14 февраля 2023

В Кургане водителей автобусов отучают от гонок

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры. Дорожное движение. Курган, водитель автобуса, автобус, общественный транспорт, пассажиры
По словам перевозчиков, ситуация с соблюдением расписания автобусов водителями изменится за один-два месяца Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане приучают 2000 водителей автобусов следовать графику, которые раньше нарушался из-за гонок за пассажирами. Данная информация размещена в группе «Союза транспортных организаций в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Годами в городе складывалась ситуация с гонками за пассажирами, когда расписание считалось чем-то лишним в работе. Переучить две тысячи водителей следовать графику с нужными интервалами — тоже непростая задача, и она требует времени», — указано в сообщении.

По словам перевозчиков, ситуация изменится в лучшую сторону в ближайшие два месяца. Они отметили, что мэрия и перевозчики внимательно анализируют все обращения пассажиров.

Сотрудники мэрии ранее заявляли, что транспортная реформа поможет избавиться от гонок между водителями автобусов. Также директор транспортного управления Кургана Павел Коваленко отмечал, что в Кургане не хватает водителей и кондукторов автобусов, и предлагал желающим устроиться на эту работу.

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В Кургане приучают 2000 водителей автобусов следовать графику, которые раньше нарушался из-за гонок за пассажирами. Данная информация размещена в группе «Союза транспортных организаций в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «Годами в городе складывалась ситуация с гонками за пассажирами, когда расписание считалось чем-то лишним в работе. Переучить две тысячи водителей следовать графику с нужными интервалами — тоже непростая задача, и она требует времени», — указано в сообщении. По словам перевозчиков, ситуация изменится в лучшую сторону в ближайшие два месяца. Они отметили, что мэрия и перевозчики внимательно анализируют все обращения пассажиров. Сотрудники мэрии ранее заявляли, что транспортная реформа поможет избавиться от гонок между водителями автобусов. Также директор транспортного управления Кургана Павел Коваленко отмечал, что в Кургане не хватает водителей и кондукторов автобусов, и предлагал желающим устроиться на эту работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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