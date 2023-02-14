В Кургане водителей автобусов отучают от гонок

В Кургане приучают 2000 водителей автобусов следовать графику, которые раньше нарушался из-за гонок за пассажирами. Данная информация размещена в группе «Союза транспортных организаций в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».
«Годами в городе складывалась ситуация с гонками за пассажирами, когда расписание считалось чем-то лишним в работе. Переучить две тысячи водителей следовать графику с нужными интервалами — тоже непростая задача, и она требует времени», — указано в сообщении.
По словам перевозчиков, ситуация изменится в лучшую сторону в ближайшие два месяца. Они отметили, что мэрия и перевозчики внимательно анализируют все обращения пассажиров.
Сотрудники мэрии ранее заявляли, что транспортная реформа поможет избавиться от гонок между водителями автобусов. Также директор транспортного управления Кургана Павел Коваленко отмечал, что в Кургане не хватает водителей и кондукторов автобусов, и предлагал желающим устроиться на эту работу.
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