Власти обратились к курганцам из-за транспортной реформы

30 января 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Желающим стать водителями предложили обращаться к перевозчикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Директор транспортного управления Кургана Павел Коваленко предложил людям, у которых есть желание, стать водителями автобусов. Обращение Коваленко было опубликовано в группе областного Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на рынке труда в транспортной отрасли сложился дефицит кондукторского и водительского состава. Поэтому хочу обратиться к горожанам, землякам, кто имеет такое желание, в том числе и с обучением у нас предприятия набирают граждан. Поэтому всех, кто хочет, просим обращаться к нашим транспортным компаниям. Они ведут набор водительского состава», — рассказал Коваленко. В рамках транспортной реформы в Кургане планируется постепенно заменить 51 старый маршрут на 40 новых. После ее старта пассажиры и перевозчики были недовольны графиками движения автобусов. Некоторые из графиков после обращения горожан представители власти будут корректировать. Ранее стало известно о нехватке водителей и на межмуниципальных маршрутах в Курганской области.

Директор транспортного управления Кургана Павел Коваленко предложил людям, у которых есть желание, стать водителями автобусов. Обращение Коваленко было опубликовано в группе областного Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на рынке труда в транспортной отрасли сложился дефицит кондукторского и водительского состава. Поэтому хочу обратиться к горожанам, землякам, кто имеет такое желание, в том числе и с обучением у нас предприятия набирают граждан. Поэтому всех, кто хочет, просим обращаться к нашим транспортным компаниям. Они ведут набор водительского состава», — рассказал Коваленко. В рамках транспортной реформы в Кургане планируется постепенно заменить 51 старый маршрут на 40 новых. После ее старта пассажиры и перевозчики были недовольны графиками движения автобусов. Некоторые из графиков после обращения горожан представители власти будут корректировать. Ранее стало известно о нехватке водителей и на межмуниципальных маршрутах в Курганской области.