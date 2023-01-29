Власти обратились к курганцам из-за транспортной реформы

Директор транспортного управления Кургана Павел Коваленко предложил людям, у которых есть желание, стать водителями автобусов. Обращение Коваленко было опубликовано в группе областного Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня на рынке труда в транспортной отрасли сложился дефицит кондукторского и водительского состава. Поэтому хочу обратиться к горожанам, землякам, кто имеет такое желание, в том числе и с обучением у нас предприятия набирают граждан. Поэтому всех, кто хочет, просим обращаться к нашим транспортным компаниям. Они ведут набор водительского состава», — рассказал Коваленко.
В рамках транспортной реформы в Кургане планируется постепенно заменить 51 старый маршрут на 40 новых. После ее старта пассажиры и перевозчики были недовольны графиками движения автобусов. Некоторые из графиков после обращения горожан представители власти будут корректировать. Ранее стало известно о нехватке водителей и на межмуниципальных маршрутах в Курганской области.
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