29 января 2023
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27 января 2023

Власти обратились к курганцам из-за транспортной реформы

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Автобусы с логотипом Курганская область. Курган, общественный транспорт, пассажиры автобуса, автобусы
Желающим стать водителями предложили обращаться к перевозчикам Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Директор транспортного управления Кургана Павел Коваленко предложил людям, у которых есть желание, стать водителями автобусов. Обращение Коваленко было опубликовано в группе областного Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на рынке труда в транспортной отрасли сложился дефицит кондукторского и водительского состава. Поэтому хочу обратиться к горожанам, землякам, кто имеет такое желание, в том числе и с обучением у нас предприятия набирают граждан. Поэтому всех, кто хочет, просим обращаться к нашим транспортным компаниям. Они ведут набор водительского состава», — рассказал Коваленко.

В рамках транспортной реформы в Кургане планируется постепенно заменить 51 старый маршрут на 40 новых. После ее старта пассажиры и перевозчики были недовольны графиками движения автобусов. Некоторые из графиков после обращения горожан представители власти будут корректировать. Ранее стало известно о нехватке водителей и на межмуниципальных маршрутах в Курганской области.

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Директор транспортного управления Кургана Павел Коваленко предложил людям, у которых есть желание, стать водителями автобусов. Обращение Коваленко было опубликовано в группе областного Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на рынке труда в транспортной отрасли сложился дефицит кондукторского и водительского состава. Поэтому хочу обратиться к горожанам, землякам, кто имеет такое желание, в том числе и с обучением у нас предприятия набирают граждан. Поэтому всех, кто хочет, просим обращаться к нашим транспортным компаниям. Они ведут набор водительского состава», — рассказал Коваленко. В рамках транспортной реформы в Кургане планируется постепенно заменить 51 старый маршрут на 40 новых. После ее старта пассажиры и перевозчики были недовольны графиками движения автобусов. Некоторые из графиков после обращения горожан представители власти будут корректировать. Ранее стало известно о нехватке водителей и на межмуниципальных маршрутах в Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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