Челябинский вице-губернатор выдвинется на пост мэра Миасса

Кандидатуру Егора Ковальчука поддержали в правительстве области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук примет участие в выборах главы Миасса. Об этом URA.RU сообщил источник в городе, комментируя отставку действующего мэра Григория Тонких.

«В Миассе 3 марта на сессии депутаты примут отставку мэра Тонких и выберут исполняющего обязанности главы города. Скорее всего, им станет председатель горсобрания Дмитрий Проскурин. Затем будет объявлен конкурс на должность главы, в котором будет участвовать Ковальчук. Его кандидатуру поддержали в правительстве области», — заявил URA.RU источник.

О своей грядущей отставке Тонких сообщил сегодня на своей странице во «ВКонтакте». Он написал, что принял решение сложить полномочия главы округа в начале финансового года, а не в сентябре, по завершению срока своих полномочий.

Источник URA.RU отметил, что отставка Тонких была вынужденной и к нему накопилось много претензий. На своем посту он умудрился развязать конфликт с градообразующим предприятием, депутатами и бизнесом. И по этой причине в такой стратегический город как Миасс региональные власти решили поставить более сильного хозяйственника.

Вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин не стал называть URA.RU имя основного кандидата и заявил, что на эту тему идут консультации. Ковальчук был назначен вице-губернатором главой региона Алексеем Текслером в июне 2019 года. Ковальчук курирует работу министерства промышленности и природных ресурсов.