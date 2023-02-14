14 февраля 2023

В Челябинске из-за ДТП с трамваем и скорой помощью остановилось движение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Погода. Челябинск., лед, искры, гололед, ледяной дождь, трамвай
Причиной затрудненного движения трамваев стало ДТП Фото:

В Челябинске рядом с остановкой Правдухина по улице Горького карета скорой помощи попала в ДТП с трамваем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

«Скорая и трамвай столкнулись на улице Горького. Пострадавших нет, на место выехали сотрудники для оформления ДТП», — сообщили в ведомстве. В паблике «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что движение трамваев остановлено.

Скорая столкнулась с трамваем рядом с остановкой Правдухина по улице Горького

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В Челябинске рядом с остановкой Правдухина по улице Горького карета скорой помощи попала в ДТП с трамваем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу. «Скорая и трамвай столкнулись на улице Горького. Пострадавших нет, на место выехали сотрудники для оформления ДТП», — сообщили в ведомстве. В паблике «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что движение трамваев остановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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