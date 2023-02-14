Причиной затрудненного движения трамваев стало ДТП
В Челябинске рядом с остановкой Правдухина по улице Горького карета скорой помощи попала в ДТП с трамваем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.
«Скорая и трамвай столкнулись на улице Горького. Пострадавших нет, на место выехали сотрудники для оформления ДТП», — сообщили в ведомстве. В паблике «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что движение трамваев остановлено.
Скорая столкнулась с трамваем рядом с остановкой Правдухина по улице Горького
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