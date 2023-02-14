В Тюмени решают судьбу бывшего мэра и сенатора

Тюменский политик Степан Киричук допускает выдвижение на новый депутатский срок в гордуму

15 февраля 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Степан Киричук допускает продолжение его депутатской карьеры Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени начался большой торг за будущее проекта «Киричук». Речь о легендарном 73-летнем политике Степане Киричуке, который стал мэром в 1996 году и достался в этой должности новому губернатору области Сергею Собянину. Поскольку в Тюмени не принято совершать резких кадровых движений, при новом губернаторе Киричук правил Тюменью еще четыре года, но и когда стало понятно, что не справляется — не был отставлен (ему было 55 лет), а оказался переведен в Совет Федерации. В Совете Федерации Киричук отсидел еще 13 лет и был отозван в Тюмень только потому, что руководство СФ просило прислать более активного представителя. В Тюмени 69-летнего Степана Михайловича устроили депутатом местной думы. Ее полномочия истекают в этом году, и часть политического истеблишмента хотела бы, чтобы он освободил место. Киричук в раздумьях. «Он был сенатором и мэром, а сегодня — муниципальный депутат. Ему сильно не хватает кислорода, но в более высокие эшелоны власти, при всем опыте, он не вхож. Возраст не позволяет. Есть мысли о выходе на пенсию», — поделился инсайдер. Сам Киричук признался, что в депутатском кресле его держит ряд незавершенных дел, из-за которых он подумывает о переизбрании в 2023 году. «Пока я не решил (о переизбрании), но есть комплекс мер и комплекс вопросов, которые еще надо решить. У меня большая работа в Областном совете ветеранов. Работа депутатом позволяет мне лучше выполнять общественные функции», — заявил Степан Киричук. Итоги переговоров станут известны очень скоро. Киричук остается в политическом бомонде уже при четвертом губернаторе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени начался большой торг за будущее проекта «Киричук». Речь о легендарном 73-летнем политике Степане Киричуке, который стал мэром в 1996 году и достался в этой должности новому губернатору области Сергею Собянину. Поскольку в Тюмени не принято совершать резких кадровых движений, при новом губернаторе Киричук правил Тюменью еще четыре года, но и когда стало понятно, что не справляется — не был отставлен (ему было 55 лет), а оказался переведен в Совет Федерации. В Совете Федерации Киричук отсидел еще 13 лет и был отозван в Тюмень только потому, что руководство СФ просило прислать более активного представителя. В Тюмени 69-летнего Степана Михайловича устроили депутатом местной думы. Ее полномочия истекают в этом году, и часть политического истеблишмента хотела бы, чтобы он освободил место. Киричук в раздумьях. «Он был сенатором и мэром, а сегодня — муниципальный депутат. Ему сильно не хватает кислорода, но в более высокие эшелоны власти, при всем опыте, он не вхож. Возраст не позволяет. Есть мысли о выходе на пенсию», — поделился инсайдер. Сам Киричук признался, что в депутатском кресле его держит ряд незавершенных дел, из-за которых он подумывает о переизбрании в 2023 году. «Пока я не решил (о переизбрании), но есть комплекс мер и комплекс вопросов, которые еще надо решить. У меня большая работа в Областном совете ветеранов. Работа депутатом позволяет мне лучше выполнять общественные функции», — заявил Степан Киричук. Итоги переговоров станут известны очень скоро. Киричук остается в политическом бомонде уже при четвертом губернаторе.