Военный аналитик предупредил об американской угрозе для Крыма

Военный аналитик Прохватилов: ВСУ используют американские ракеты для ударов по Крыму

16 февраля 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

США предоставит ВСУ ракеты, считает Владимир Прохватилов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ будут использовать американские ракеты для нанесения ударов по Крыму. Этот вопрос в НАТО уже решен, объяснил в беседе с URA.RU военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Если будут нанесены удары по Крыму, то только американскими ракетами. Это пододвигает мир на кромку хаоса, то есть к ядерной войне. Суть в том, что уже сейчас ударами по расположениям российских воинских частей и населенных пунктов, находящихся под контролем русской армии на новых территориях или приграничных с Украиной областях России, руководят американцы. Дают указания, когда именно и куда их наносить. Это известно, хотя официально доказать пока невозможно. То, что Вашингтон предоставит Киеву разные новые дальнобойные ракеты, это, как я понимаю, решено», — объяснил Владимир Прохватилов. По словам военного аналитика, Россия готова к провокациям Украины. «Что мы можем предпринять в ответ. Информационные агентства сообщили, что, по данным норвежской разведки, корабли Северного флота впервые за 30 лет, со времен распада СССР, вышли с тактическим ядерным оружием на борту. Кроме этого, министр обороны России Сергей Шойгу готовит на подпись президенту Владимиру Путину документ, расширяющий возможности применения ядерного оружия. Там написано, что мы будем считать возможным нанесения удара в случае атак той или иной страны по госструктурам, по правительственным учреждениям, стратегическим объектам. Это предельно серьезно», — подчеркнул Владимир Прохватилов. Ранее газета Politico сообщила, что Вашингтон отказался отправлять Киеву ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км. США объяснили это нехваткой этого вида оружия. При этом службы норвежской разведки были обеспокоены выходом в море подводных лодок российского Северного флота с ядерным оружием на борту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ будут использовать американские ракеты для нанесения ударов по Крыму. Этот вопрос в НАТО уже решен, объяснил в беседе с URA.RU военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Если будут нанесены удары по Крыму, то только американскими ракетами. Это пододвигает мир на кромку хаоса, то есть к ядерной войне. Суть в том, что уже сейчас ударами по расположениям российских воинских частей и населенных пунктов, находящихся под контролем русской армии на новых территориях или приграничных с Украиной областях России, руководят американцы. Дают указания, когда именно и куда их наносить. Это известно, хотя официально доказать пока невозможно. То, что Вашингтон предоставит Киеву разные новые дальнобойные ракеты, это, как я понимаю, решено», — объяснил Владимир Прохватилов. По словам военного аналитика, Россия готова к провокациям Украины. «Что мы можем предпринять в ответ. Информационные агентства сообщили, что, по данным норвежской разведки, корабли Северного флота впервые за 30 лет, со времен распада СССР, вышли с тактическим ядерным оружием на борту. Кроме этого, министр обороны России Сергей Шойгу готовит на подпись президенту Владимиру Путину документ, расширяющий возможности применения ядерного оружия. Там написано, что мы будем считать возможным нанесения удара в случае атак той или иной страны по госструктурам, по правительственным учреждениям, стратегическим объектам. Это предельно серьезно», — подчеркнул Владимир Прохватилов. Ранее газета Politico сообщила, что Вашингтон отказался отправлять Киеву ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км. США объяснили это нехваткой этого вида оружия. При этом службы норвежской разведки были обеспокоены выходом в море подводных лодок российского Северного флота с ядерным оружием на борту.