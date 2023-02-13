Норвежская разведка испугалась российских кораблей с ядерным оружием

14 февраля 2023 в 07:19 Размер текста - 17 +

Российские корабли с ядерным арсеналом несут опасность для операций НАТО, отметили в разведке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Корабли российского Северного флота вызвали беспокойство норвежской разведки после выхода в море с ядерным оружием на борту. Об этом говорится в ежегодном докладе службы. Как отметили ее сотрудники, в последний раз корабли с подобным арсеналом выходили с территории СССР больше тридцати лет назад. «Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях. Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО», — говорится в докладе норвежской службы. Как отметили сотрудники разведки, в последний раз корабли с ядерным оружием выходили с территории СССР и появлялись в море еще во время холодной войны — больше тридцати лет назад. Российские власти неоднократно подчеркивали, что ядерная «триада» — залог безопасности России. В частности, с таким мнением выступал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что если бы не ядерный арсенал, то Россию уже давно бы порвали на части. Президент России Владимир Путин, однако, отмечал, что страна способна применить ядерное оружие лишь как средство защиты в случае серьезной угрозы.

Корабли российского Северного флота вызвали беспокойство норвежской разведки после выхода в море с ядерным оружием на борту. Об этом говорится в ежегодном докладе службы. Как отметили ее сотрудники, в последний раз корабли с подобным арсеналом выходили с территории СССР больше тридцати лет назад. «Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях. Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО», — говорится в докладе норвежской службы. Как отметили сотрудники разведки, в последний раз корабли с ядерным оружием выходили с территории СССР и появлялись в море еще во время холодной войны — больше тридцати лет назад. Российские власти неоднократно подчеркивали, что ядерная «триада» — залог безопасности России. В частности, с таким мнением выступал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что если бы не ядерный арсенал, то Россию уже давно бы порвали на части. Президент России Владимир Путин, однако, отмечал, что страна способна применить ядерное оружие лишь как средство защиты в случае серьезной угрозы.