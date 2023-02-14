В ходе торгов цена за недострой выросла в 17 раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия 15 февраля продала с торгов недостроенный торгово-развлекательный комплекс (ТРК) с гостиницей и подземной автостоянкой в Калининском районе Челябинска за 70 млн 478 тысяч рублей. Недострой выкупила ООО Специализированный застройщик «Лидер-Строй», сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Сегодня, 15 февраля, состоялись публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу город Челябинск, Калининский район, улица Братьев Кашириных. Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, будут переведены бывшему собственнику объекта незавершенного строительства за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона», — сообщается на сайте.

Объект был изъят у ООО «Жилстрой №9» по суду. Площадь недостроя со степенью готовности 10 процентов составляет более 2 тысяч квадратных метров.

В аукционе приняли участие восемь компаний, наибольшую стоимость предложил застройщик ООО СЗ «Лидер-Строй». В ходе торгов цена поднялась более чем в 17 раз — с 3 млн 915 тысяч до 70 млн 478 тысяч рублей.