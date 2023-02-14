В Кургане изменят размер выплат на погребение умершего

15 февраля 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

С февраля в Кургане увеличится размер выплат на погребение умершего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане почти на тысячу рублей увеличится размер выплаты на погребение умершего, сумма составит 8 962 рубля. Об этом говорится на сайте городской думы. «Депутаты рассмотрели и поддержали проект решения, по которому стоимость гарантированного перечня услуг по погребению с 1 февраля составит 8 962 рубля 50 копеек», — указано в сообщении. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на заседании городской думы 21 февраля. В гордуме Кургану URA.RU прокомментировали, что исходя из положений п. 1 ст. 10 ФЗ о погребении и похоронном деле и постановления правительства РФ от 30 января 2023 года №119, решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года. Сейчас размер выплат погребения для родственников и близких умершего составляет 8 009 рублей 38 копеек, говорится на сайте администрации Кургана. В эту сумму входит оформление документов, необходимых для погребения (бесплатно), предоставление и доставка гроба и других вещей (2 468,69 рубля), перевозка тела или его останков умершего на кладбище (1 479,59 рубля), само погребение (4 061,1 рубля). При этом для тех умерших, у кого нет родственников или законных представителей, в эту выплату будет входить облачение тела.

В Кургане почти на тысячу рублей увеличится размер выплаты на погребение умершего, сумма составит 8 962 рубля. Об этом говорится на сайте городской думы. «Депутаты рассмотрели и поддержали проект решения, по которому стоимость гарантированного перечня услуг по погребению с 1 февраля составит 8 962 рубля 50 копеек», — указано в сообщении. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на заседании городской думы 21 февраля. В гордуме Кургану URA.RU прокомментировали, что исходя из положений п. 1 ст. 10 ФЗ о погребении и похоронном деле и постановления правительства РФ от 30 января 2023 года №119, решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года. Сейчас размер выплат погребения для родственников и близких умершего составляет 8 009 рублей 38 копеек, говорится на сайте администрации Кургана. В эту сумму входит оформление документов, необходимых для погребения (бесплатно), предоставление и доставка гроба и других вещей (2 468,69 рубля), перевозка тела или его останков умершего на кладбище (1 479,59 рубля), само погребение (4 061,1 рубля). При этом для тех умерших, у кого нет родственников или законных представителей, в эту выплату будет входить облачение тела.