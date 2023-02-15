DGP: Зеленский предложит Путину «мирный план» в Польше

DGP: Зеленский предложит Путину «мирный план», чтобы вернуться к границам 2014 года

Владимир Зеленский хочет обсудть с Джо Байденом «мирный план» Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Польшу, где он озвучит свою дипломатическую инициативу по украинскому конфликту. Она будет содержать послание президенту России Владимиру Путину о том, что Украина должна вернуться к границам 2014 года. Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

«В мирном плане отмечается, что Киев стремится вернуться к границам до присоединения Крыма в 2014 году», — говорится в материале газеты. Отмечается, что визит Владимира Зеленского в Польшу обусловлен приездом американского президента Джо Байдена.

О возможной встрече Байдена и Зеленского в Польше сообщали польские СМИ. Позднее стало известно, что эта встреча может не состояться: Владимир Зеленский не получал приглашения от правительства Польши, передает телеканал 360.