DGP: Зеленский предложит Путину «мирный план» в Польше

DGP: Зеленский предложит Путину «мирный план», чтобы вернуться к границам 2014 года
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский хочет обсудть с Джо Байденом «мирный план» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Польшу, где он озвучит свою дипломатическую инициативу по украинскому конфликту. Она будет содержать послание президенту России Владимиру Путину о том, что Украина должна вернуться к границам 2014 года. Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

«В мирном плане отмечается, что Киев стремится вернуться к границам до присоединения Крыма в 2014 году», — говорится в материале газеты. Отмечается, что визит Владимира Зеленского в Польшу обусловлен приездом американского президента Джо Байдена.

О возможной встрече Байдена и Зеленского в Польше сообщали польские СМИ. Позднее стало известно, что эта встреча может не состояться: Владимир Зеленский не получал приглашения от правительства Польши, передает телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Польшу, где он озвучит свою дипломатическую инициативу по украинскому конфликту. Она будет содержать послание президенту России Владимиру Путину о том, что Украина должна вернуться к границам 2014 года. Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna (DGP). «В мирном плане отмечается, что Киев стремится вернуться к границам до присоединения Крыма в 2014 году», — говорится в материале газеты. Отмечается, что визит Владимира Зеленского в Польшу обусловлен приездом американского президента Джо Байдена. О возможной встрече Байдена и Зеленского в Польше сообщали польские СМИ. Позднее стало известно, что эта встреча может не состояться: Владимир Зеленский не получал приглашения от правительства Польши, передает телеканал 360.
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