В Свердловской области определяют площадки для строительства полигона

Екатеринбургу срочно нужен новый мусорный полигон Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Свердловской области определяют площадки, где может быть построен мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг», который будет включать завод и полигон. Об этом на брифинге 15 февраля сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Сейчас идет окончание изыскательных работ, все участки анализируются на соответствие нормам. «Мы уже от 21 участка, где теоретически можно было построить завод, остановились на шести», — отметил министр. Где конкретно может быть реализован проект, он не уточнил.

На данный момент все твердые бытовые отходы Екатеринбурга и городов-спутников принимает полигон «Северный», мощности которого исчерпаны. Поэтому было принято решение о возведении в Свердловской области полигона и завода «Екатеринбург-Юг». Строительством будет заниматься компания «Экологические системы». Власти не раз подчеркивали, что современный комплекс будет построен с соблюдением всех норм экологии, а тарифы на вывоз мусора будут экономически обоснованными.

Смирнов уточнил, что в регионе успешно реализуются и другие экологические проекты: «Сегодня получен акт законченного строительства завода по сортировке твердых коммунальных отходов в Краснотурьинске. Мы ожидаем, что в начале 2024 года завод будет запущен в Нижнем Тагиле». Первый проект, напомним, реализует «Компания Рифей», второй — «Облкоммунэнерго». Также запущена линия сортировки на Широкой речке в Екатеринбурге, в Каменске-Уральском, Алапаевске, начинается строительство объектов в Камышлове и Красноуфимске.