Министр обороны Украины раскрыл, когда ВСУ начнет контрнаступление

Министр обороны Украины: ВСУ начнут активное наступление на восток в течение нескольких месяцев

15 февраля 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Украина начнет наступление на восток через несколько месяцев, заявил Алексей Резников Фото: Министерство обороны Украины Армия Украины начнет наступление на восточном направлении в течение нескольких месяцев. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников. «Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события», — заявил Алексей Резников, его слова приводит украинское агентство «Укринформ». Он отметил, что будущие военные наступления будут направлены на восточное направление, а конкретнее на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По их итогам все четыре территории присоединились к России. Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнера» вошли в город с южной стороны. После этого в населенном пункте начались уличные бои. Военнослужащие рассказывают, что в основном приходится вести борьбу с иностранными наемниками, среди которых — поляки, американцы, грузины, сообщает RT.

Армия Украины начнет наступление на восточном направлении в течение нескольких месяцев. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников. «Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события», — заявил Алексей Резников, его слова приводит украинское агентство «Укринформ». Он отметил, что будущие военные наступления будут направлены на восточное направление, а конкретнее на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По их итогам все четыре территории присоединились к России. Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 31 декабря бойцы ЧВК «Вагнера» вошли в город с южной стороны. После этого в населенном пункте начались уличные бои. Военнослужащие рассказывают, что в основном приходится вести борьбу с иностранными наемниками, среди которых — поляки, американцы, грузины, сообщает RT.