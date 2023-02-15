Уволенные проректоры пермского университета хотят пожаловаться на нарушение своих прав

Проректоры считают, что их уволили незаконно Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Уволенные с должности проректоров пермского госуниверситета Павел Блусь, Яна Дорофеева и Елена Малкова намерены обратиться в трудовую инспекцию и в суд. Об этом рассказывают источники в политэлитах. Они считают, что их права при расторжении договора были нарушены.

На место Малковой нового проректора назначили пока она была в отгуле. Формально она не уволена, то есть в университете сейчас работает два проректора по молодежной политике. И, говорят инсайдеры, есть вопросы к законности этой процедуры. Елена Малкова сейчас находится на больничном. С Дорофеевой и Блусем контракты расторгнуты официально, но они считают, что процедура проведена с нарушением.

Врио ректора Игорь Германов отметил, что Елена Малкова будет уволена после выхода с больничного. Нарушений он не видит: «Была введена новая должность проректора по молодежной политике и внеучебной работе, именно на нее и был назначен новый проректор». При этом должность Елены Малковой из штатного расписания пока не выведена, поскольку она находится на больничном и не может быть уволена.