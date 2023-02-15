Путин одобрил идею применения цифрового паспорта

Президент России Владимир Путин поддержал идею введения цифрового удостоверения личности. О своем мнении он рассказал на совещании с членами правительства РФ.
«Чем быстрее, тем лучше», — заявил Владимир Путин в ответ на запрос Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева издать указ, в соответствии с которым министерство подготовит проект реализации применения цифровых паспортов в России до 1 мая 2023 года. Трансляция совещания велась в официальном telegram-канале Кремля. Шадаев отметил, что электронный паспорт не заменит обычный.
Идея введения цифровых паспортов в России обсуждается с конца 2000-х годов. В 2013 году УФМС России разработала законопроект о введении электронных удостоверений личности, оно должно было начаться в 2016 году. Рассматривалась идея объединить удостоверение личности с платежной картой.
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