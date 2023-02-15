Путин одобрил идею применения цифрового паспорта

15 февраля 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин одобрил идею реализовать идею введения цифровых паспортов в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поддержал идею введения цифрового удостоверения личности. О своем мнении он рассказал на совещании с членами правительства РФ. «Чем быстрее, тем лучше», — заявил Владимир Путин в ответ на запрос Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева издать указ, в соответствии с которым министерство подготовит проект реализации применения цифровых паспортов в России до 1 мая 2023 года. Трансляция совещания велась в официальном telegram-канале Кремля. Шадаев отметил, что электронный паспорт не заменит обычный. Идея введения цифровых паспортов в России обсуждается с конца 2000-х годов. В 2013 году УФМС России разработала законопроект о введении электронных удостоверений личности, оно должно было начаться в 2016 году. Рассматривалась идея объединить удостоверение личности с платежной картой.

Президент России Владимир Путин поддержал идею введения цифрового удостоверения личности. О своем мнении он рассказал на совещании с членами правительства РФ. «Чем быстрее, тем лучше», — заявил Владимир Путин в ответ на запрос Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева издать указ, в соответствии с которым министерство подготовит проект реализации применения цифровых паспортов в России до 1 мая 2023 года. Трансляция совещания велась в официальном telegram-канале Кремля. Шадаев отметил, что электронный паспорт не заменит обычный. Идея введения цифровых паспортов в России обсуждается с конца 2000-х годов. В 2013 году УФМС России разработала законопроект о введении электронных удостоверений личности, оно должно было начаться в 2016 году. Рассматривалась идея объединить удостоверение личности с платежной картой.