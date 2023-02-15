Свердловские власти попросили Москву вернуть главную скидку на электричество

Свердловские власти предлагают отменять «скидку выходного дня» постепенно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские власти инициируют возвращение «тарифа выходного дня» при оплате электроэнергии. Как стало известно URA.RU, это предложение есть в пакете мер по стабилизации ситуации, который правительство направило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Ранее подробное содержание пакета публично не раскрывалось. В Екатеринбурге понимают, что эта норма не действует ни в одном другом регионе, и готовы к отмене, но поэтапной, в течение двух лет.

Так называемая «скидка выходного дня» — норма, позволявшая свердловчанам в праздники и выходные оплачивать электроэнергию по ночному тарифу. Она действовала в регионах России с 1995 года, но в 2010-х по всей стране была отменена. Свердловская область оставалась единственным субъектом страны, где такое послабление сохранилось. При приведении законодательства в соответствие с федеральным, скидку отменили.

«Губернатор [Евгений Куйвашев] считает справедливым провести отмену постепенно. Каждый год понижать скидку, условно говоря, на 5%», — говорит источник во власти.

Тема выросших тарифов на электроэнергию стала одной из самых проблемных в Свердловской области в 2023 году. В регионе произошел резкий рост (по разным оценкам, на 27-35%) энерготарифов, что побудило свердловчан к открытой критике властей. ФАС приняла ряд корректирующих решений, сами региональные власти уверены, что уже в марте свердловчане получат новые — скорректированные — платежки, но продолжают работать над нормативной базой, которая бы позволила избежать скачков в будущем.