14 февраля 2023

ФСБ обезвредила изготовителей огнестрельного оружия и взрывчатки в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, тигр, контртеррористическая операция, кто
При обыске у челябинцев нашли гранаты и порох Фото:

В Челябинске возбуждены уголовные дела на двух местных жителей, которые занимались изготовлением взрывчатки и огнестрельного оружия с 2018 года. Эту информацию URA.RU подтвердили в управлении ФСБ региона, отказавшись раскрыть подробности.

«В отношении 42-летнего и 35-летнего жителей Челябинска возбуждены уголовные дела. Им инкриминируют незаконное изготовление взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также их незаконную перевозку и хранение», — уточнил источник URA.RU.

По данным силовиков, мужчины за несколько лет изготовили восемь гранат. Компоненты для них челябинцы находили на военных полигонах или покупали у неустановленных лиц. Мужчины также приобрели два револьвера модели «Наган», охолощенный карабин и пистолет десятого калибра. Из всего этого они изготавливали огнестрельное оружие и его части. При обыске у челябинцев изъяты две осколочные гранаты РГН, 2 килограмма бездымного пороха, 3,1 килограмма сыпучей взрывчатки, тротиловая шашка, метательный заряд, семь запалов для осколочных гранат и 68 патронов.

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В Челябинске возбуждены уголовные дела на двух местных жителей, которые занимались изготовлением взрывчатки и огнестрельного оружия с 2018 года. Эту информацию URA.RU подтвердили в управлении ФСБ региона, отказавшись раскрыть подробности. «В отношении 42-летнего и 35-летнего жителей Челябинска возбуждены уголовные дела. Им инкриминируют незаконное изготовление взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также их незаконную перевозку и хранение», — уточнил источник URA.RU. По данным силовиков, мужчины за несколько лет изготовили восемь гранат. Компоненты для них челябинцы находили на военных полигонах или покупали у неустановленных лиц. Мужчины также приобрели два револьвера модели «Наган», охолощенный карабин и пистолет десятого калибра. Из всего этого они изготавливали огнестрельное оружие и его части. При обыске у челябинцев изъяты две осколочные гранаты РГН, 2 килограмма бездымного пороха, 3,1 килограмма сыпучей взрывчатки, тротиловая шашка, метательный заряд, семь запалов для осколочных гранат и 68 патронов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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