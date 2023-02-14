ФСБ обезвредила изготовителей огнестрельного оружия и взрывчатки в Челябинске

15 февраля 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

При обыске у челябинцев нашли гранаты и порох Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске возбуждены уголовные дела на двух местных жителей, которые занимались изготовлением взрывчатки и огнестрельного оружия с 2018 года. Эту информацию URA.RU подтвердили в управлении ФСБ региона, отказавшись раскрыть подробности. «В отношении 42-летнего и 35-летнего жителей Челябинска возбуждены уголовные дела. Им инкриминируют незаконное изготовление взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также их незаконную перевозку и хранение», — уточнил источник URA.RU. По данным силовиков, мужчины за несколько лет изготовили восемь гранат. Компоненты для них челябинцы находили на военных полигонах или покупали у неустановленных лиц. Мужчины также приобрели два револьвера модели «Наган», охолощенный карабин и пистолет десятого калибра. Из всего этого они изготавливали огнестрельное оружие и его части. При обыске у челябинцев изъяты две осколочные гранаты РГН, 2 килограмма бездымного пороха, 3,1 килограмма сыпучей взрывчатки, тротиловая шашка, метательный заряд, семь запалов для осколочных гранат и 68 патронов.

В Челябинске возбуждены уголовные дела на двух местных жителей, которые занимались изготовлением взрывчатки и огнестрельного оружия с 2018 года. Эту информацию URA.RU подтвердили в управлении ФСБ региона, отказавшись раскрыть подробности. «В отношении 42-летнего и 35-летнего жителей Челябинска возбуждены уголовные дела. Им инкриминируют незаконное изготовление взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также их незаконную перевозку и хранение», — уточнил источник URA.RU. По данным силовиков, мужчины за несколько лет изготовили восемь гранат. Компоненты для них челябинцы находили на военных полигонах или покупали у неустановленных лиц. Мужчины также приобрели два револьвера модели «Наган», охолощенный карабин и пистолет десятого калибра. Из всего этого они изготавливали огнестрельное оружие и его части. При обыске у челябинцев изъяты две осколочные гранаты РГН, 2 килограмма бездымного пороха, 3,1 килограмма сыпучей взрывчатки, тротиловая шашка, метательный заряд, семь запалов для осколочных гранат и 68 патронов.