Российским туристам, путешествующим по стране, отказали в кэшбэке

В России в текущем году не будет работать программа туристического и детского кешбэка. Это связано с дефицитом бюджета и тем, что туристическая отрасль стала расти, сообщили в Минэкономразвития и Центре стратегических разработок.
«Туристический и детский кешбэки в 2023 году не вернутся либо будут серьезно пересмотрены так, что ими смогут воспользоваться не все. Одна из причин — дефицит федерального бюджета», — пишут «Известия».
В Минэкономразвития пояснили, что туристический кешбэк был антикризисной мерой поддержки отрасли, которая практически восстановилась. При этом программа кешбэка может быть перезапущена, но с расчетом на малоимущих.
Ранее уже сообщалось, что кешбэк из стимулирующей спрос программы может превратиться в социальный проект. Для назначения компенсаций за поездки хотят применять критерии нуждаемости. Также обсуждается идея увеличения размера выплат на получателя с действующих 20%.
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