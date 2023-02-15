Российским туристам, путешествующим по стране, отказали в кэшбэке

«Известия»: туристический кешбэк в России отменят в 2023 году

16 февраля 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

Туристический кешбэк в России могут оставить для малоимущих Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России в текущем году не будет работать программа туристического и детского кешбэка. Это связано с дефицитом бюджета и тем, что туристическая отрасль стала расти, сообщили в Минэкономразвития и Центре стратегических разработок. «Туристический и детский кешбэки в 2023 году не вернутся либо будут серьезно пересмотрены так, что ими смогут воспользоваться не все. Одна из причин — дефицит федерального бюджета», — пишут «Известия». В Минэкономразвития пояснили, что туристический кешбэк был антикризисной мерой поддержки отрасли, которая практически восстановилась. При этом программа кешбэка может быть перезапущена, но с расчетом на малоимущих. Ранее уже сообщалось, что кешбэк из стимулирующей спрос программы может превратиться в социальный проект. Для назначения компенсаций за поездки хотят применять критерии нуждаемости. Также обсуждается идея увеличения размера выплат на получателя с действующих 20%.

В России в текущем году не будет работать программа туристического и детского кешбэка. Это связано с дефицитом бюджета и тем, что туристическая отрасль стала расти, сообщили в Минэкономразвития и Центре стратегических разработок. «Туристический и детский кешбэки в 2023 году не вернутся либо будут серьезно пересмотрены так, что ими смогут воспользоваться не все. Одна из причин — дефицит федерального бюджета», — пишут «Известия». В Минэкономразвития пояснили, что туристический кешбэк был антикризисной мерой поддержки отрасли, которая практически восстановилась. При этом программа кешбэка может быть перезапущена, но с расчетом на малоимущих. Ранее уже сообщалось, что кешбэк из стимулирующей спрос программы может превратиться в социальный проект. Для назначения компенсаций за поездки хотят применять критерии нуждаемости. Также обсуждается идея увеличения размера выплат на получателя с действующих 20%.