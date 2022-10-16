В России изменят условия получения туристического кешбэка

Правительство России планирует изменить условия получения туристического кешбэка. Для назначения компенсаций за поездки хотят применять критерии нуждаемости. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом обсуждения.
Как сообщает газета, в настоящее время критерии нуждаемости используются для выплат семьям с детьми. Отмечается, что они учитывают денежные доходы, имущество, наличие автомобиля и вкладов, пишет газета «Ведомости».
Вместе с тем, по словам источника, также обсуждается идея увеличения размера выплат на получателя с действующих 20%. С учетом таких критериев могут запустить следующую волну программы, отметил собеседник.
Ранее сообщалось, что Ростуризм в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» запускает осеннее окно продаж туров и проживания по программе туристического кешбэка. Главное нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе.
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Правительство России планирует изменить условия получения туристического кешбэка. Для назначения компенсаций за поездки хотят применять критерии нуждаемости. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом обсуждения. Как сообщает газета, в настоящее время критерии нуждаемости используются для выплат семьям с детьми. Отмечается, что они учитывают денежные доходы, имущество, наличие автомобиля и вкладов, пишет газета «Ведомости». Вместе с тем, по словам источника, также обсуждается идея увеличения размера выплат на получателя с действующих 20%. С учетом таких критериев могут запустить следующую волну программы, отметил собеседник. Ранее сообщалось, что Ростуризм в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» запускает осеннее окно продаж туров и проживания по программе туристического кешбэка. Главное нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе.