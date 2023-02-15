15 февраля 2023
14 февраля 2023

Жительница ЯНАО возмущена отказом ресторана предоставить ей праздничную скидку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Izakaya в ТЦ Европа. Екатеринбург, суп, японская кухня, рамен, обед
День рождения клиентки совпал с днем всех влюбленных Фото:

Жительница Лабытнанги (ЯНАО), родившаяся в день всех влюбленных, получила отказ от ресторана доставки японской кухни предоставить ей скидку на заказ в честь дня рождения. Об этом сообщается в местном паблике «Лабытнанги Ihfo» в социальной сети «ВКонтакте».

«14 февраля у меня день рождение. В этот день решили заказать суши в чудесном заведении Banzai. Заказывала через приложение и отметила, что у меня день рождение. Позвонил администратор подтвердить заказ и сообщил, что в честь праздника скидка не действует! На мое негодование, что у меня сегодня день рождение, переспросили подтверждаете ли заказ», — сообщила автор.

Девушка посчитала не справедливым, что в праздничный день скидки и акции не действуют, тем более если у клиента день рождения. К тому же, для подтверждения, имениннику необходимо предъявить паспорт, поэтому обман исключен. При этом клиентка осталась довольна скоростью и качеством выполнения заказа.

Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Ноябрьска (ЯНАО) испортил вечер салат из ресторана. Ей доставили салат «Цезарь с креветками» из ресторана быстрого питания без основного ингредиента.

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Жительница Лабытнанги (ЯНАО), родившаяся в день всех влюбленных, получила отказ от ресторана доставки японской кухни предоставить ей скидку на заказ в честь дня рождения. Об этом сообщается в местном паблике «Лабытнанги Ihfo» в социальной сети «ВКонтакте». «14 февраля у меня день рождение. В этот день решили заказать суши в чудесном заведении Banzai. Заказывала через приложение и отметила, что у меня день рождение. Позвонил администратор подтвердить заказ и сообщил, что в честь праздника скидка не действует! На мое негодование, что у меня сегодня день рождение, переспросили подтверждаете ли заказ», — сообщила автор. Девушка посчитала не справедливым, что в праздничный день скидки и акции не действуют, тем более если у клиента день рождения. К тому же, для подтверждения, имениннику необходимо предъявить паспорт, поэтому обман исключен. При этом клиентка осталась довольна скоростью и качеством выполнения заказа. Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Ноябрьска (ЯНАО) испортил вечер салат из ресторана. Ей доставили салат «Цезарь с креветками» из ресторана быстрого питания без основного ингредиента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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