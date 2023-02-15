В Екатеринбурге задержали рейс в Киргизию на шесть часов. Скрин

16 февраля 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Самолет из Екатеринбурга в Киргизию вылетел с опозданием в шесть часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Екатеринбург — Ош (Киргизия) задержан на шесть часов. Об этом следует из информации на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-2589 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Екатеринбурга в Ош 15 февраля в 22:00, однако из-за задержки самолет вылетел только в 4:29 16 февраля, следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Екатеринбург — Ош (Киргизия) задержан на шесть часов. Об этом следует из информации на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-2589 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Екатеринбурга в Ош 15 февраля в 22:00, однако из-за задержки самолет вылетел только в 4:29 16 февраля, следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.