Самолет из Екатеринбурга в Киргизию вылетел с опозданием в шесть часов
Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Екатеринбург — Ош (Киргизия) задержан на шесть часов. Об этом следует из информации на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс U6-2589 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Екатеринбурга в Ош 15 февраля в 22:00, однако из-за задержки самолет вылетел только в 4:29 16 февраля, следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.
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