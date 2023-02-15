15 февраля 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Киргизию на шесть часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет из Екатеринбурга в Киргизию вылетел с опозданием в шесть часов Фото:

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Екатеринбург — Ош (Киргизия) задержан на шесть часов. Об этом следует из информации на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс U6-2589 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Екатеринбурга в Ош 15 февраля в 22:00, однако из-за задержки самолет вылетел только в 4:29 16 февраля, следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Екатеринбург — Ош (Киргизия) задержан на шесть часов. Об этом следует из информации на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-2589 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Екатеринбурга в Ош 15 февраля в 22:00, однако из-за задержки самолет вылетел только в 4:29 16 февраля, следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...