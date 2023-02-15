В Екатеринбурге осудят банду вымогателей, требовавших у свердловчанина 12 миллионов рублей

16 февраля 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Предполагаемых вымогателей задержали во время встречи с потерпевшим Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге начнется суд над тремя предполагаемыми вымогателями, которые пытались забрать у свердловчанина более 12 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что трое мужчин с 2020 по 2021 года вымогали у свердловчанина 12 миллионов и пытались получить его квартиры в Верхнем Истоке. По версии следствия, летом 2021 года подозреваемые встретились со свердловчанином у одного из торговых центров Екатеринбурга и потребовали отдать миллион рублей. Он, испугавшись за свою жизнь, согласился, но через несколько месяцев мужчины снова пришли к нему и потребовали уже 11,3 миллиона. При этом они выдвинули ультиматум: либо получают деньги, либо забирают восемь квартир свердловчанина в Большом истоке. Мужчина обратился в полицию и рассказал о случившемся. Во время одной из встреч с вымогателями силовики поймали всех трех мужчин и их подельников.

В Екатеринбурге начнется суд над тремя предполагаемыми вымогателями, которые пытались забрать у свердловчанина более 12 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что трое мужчин с 2020 по 2021 года вымогали у свердловчанина 12 миллионов и пытались получить его квартиры в Верхнем Истоке. По версии следствия, летом 2021 года подозреваемые встретились со свердловчанином у одного из торговых центров Екатеринбурга и потребовали отдать миллион рублей. Он, испугавшись за свою жизнь, согласился, но через несколько месяцев мужчины снова пришли к нему и потребовали уже 11,3 миллиона. При этом они выдвинули ультиматум: либо получают деньги, либо забирают восемь квартир свердловчанина в Большом истоке. Мужчина обратился в полицию и рассказал о случившемся. Во время одной из встреч с вымогателями силовики поймали всех трех мужчин и их подельников.