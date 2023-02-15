Жительнице Тюмени удалили опухоль весом в 9 кг

Тюменские медики удалили у жительницы города рекордно большую опухоль. Об этом сообщает пресс-служба клинического центра «Медицинский город». Эту опухоль женщина лечила с 2019 года.
«Удаленная опухоль имела то же происхождение, как и в 2019 году. Диаметр двух новообразований составил 35 и 15 см, а суммарный вес — более 9 килограммов», — пояснил заведующий отделением «Медицинского города» Евгений Франк.
Ранее женщина уже получала комплексное лечение от лейомиосаркомы, прошла несколько курсов химиотерапии. В декабре 2022 из-за новых симптомов самостоятельно обратилась в «Медицинский город». Онкологи выяснили, что опухоль занимает всю брюшную полость, и приняли решение оперировать.
Ранее URA.RU рассказало, как тюменские врачи спасли от рака человека, который даже не знал о своем диагнозе. Опухоль обнаружили, когда мужчину оперировали после ДТП.
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