Жительнице Тюмени удалили опухоль весом в 9 кг

Новообразования занимали всю брюшную полость и сдавливали внутренние органы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские медики удалили у жительницы города рекордно большую опухоль. Об этом сообщает пресс-служба клинического центра «Медицинский город». Эту опухоль женщина лечила с 2019 года.

«Удаленная опухоль имела то же происхождение, как и в 2019 году. Диаметр двух новообразований составил 35 и 15 см, а суммарный вес — более 9 килограммов», — пояснил заведующий отделением «Медицинского города» Евгений Франк.

Ранее женщина уже получала комплексное лечение от лейомиосаркомы, прошла несколько курсов химиотерапии. В декабре 2022 из-за новых симптомов самостоятельно обратилась в «Медицинский город». Онкологи выяснили, что опухоль занимает всю брюшную полость, и приняли решение оперировать.

Ранее URA.RU рассказало, как тюменские врачи спасли от рака человека, который даже не знал о своем диагнозе. Опухоль обнаружили, когда мужчину оперировали после ДТП.