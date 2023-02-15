15 февраля 2023
14 февраля 2023

Жительнице Тюмени удалили опухоль весом в 9 кг

© Служба новостей «URA.RU»
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Новообразования занимали всю брюшную полость и сдавливали внутренние органы Фото:

Тюменские медики удалили у жительницы города рекордно большую опухоль. Об этом сообщает пресс-служба клинического центра «Медицинский город». Эту опухоль женщина лечила с 2019 года.

«Удаленная опухоль имела то же происхождение, как и в 2019 году. Диаметр двух новообразований составил 35 и 15 см, а суммарный вес — более 9 килограммов», — пояснил заведующий отделением «Медицинского города» Евгений Франк.

Ранее женщина уже получала комплексное лечение от лейомиосаркомы, прошла несколько курсов химиотерапии. В декабре 2022 из-за новых симптомов самостоятельно обратилась в «Медицинский город». Онкологи выяснили, что опухоль занимает всю брюшную полость, и приняли решение оперировать.

Ранее URA.RU рассказало, как тюменские врачи спасли от рака человека, который даже не знал о своем диагнозе. Опухоль обнаружили, когда мужчину оперировали после ДТП.

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Тюменские медики удалили у жительницы города рекордно большую опухоль. Об этом сообщает пресс-служба клинического центра «Медицинский город». Эту опухоль женщина лечила с 2019 года. «Удаленная опухоль имела то же происхождение, как и в 2019 году. Диаметр двух новообразований составил 35 и 15 см, а суммарный вес — более 9 килограммов», — пояснил заведующий отделением «Медицинского города» Евгений Франк. Ранее женщина уже получала комплексное лечение от лейомиосаркомы, прошла несколько курсов химиотерапии. В декабре 2022 из-за новых симптомов самостоятельно обратилась в «Медицинский город». Онкологи выяснили, что опухоль занимает всю брюшную полость, и приняли решение оперировать. Ранее URA.RU рассказало, как тюменские врачи спасли от рака человека, который даже не знал о своем диагнозе. Опухоль обнаружили, когда мужчину оперировали после ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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