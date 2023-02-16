В Перми появилась новая экскурсия в советской тематике на ретро-автобусе

Маршрут будет проходить и по центру города — мимо Дома Советов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермякам предлагают проехать по советскому городскому маршруту на ретро-автобусе. Новую экскурсию организовал проект «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу». Подробнее о маршруте рассказали на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

«Готовы телепортироваться на несколько десятилетий назад и увидеть Пермь такой, какой ее запомнили наши мамы? Приглашаем прокатиться по городу на уникальном ретро-автобусе. А по пути повстречаемся с живыми персонажами прошлого века. Аниматоры в ретро-костюмах расскажут о деталях своего быта, устройстве города, развлечениях и работе. Проживем с ними один интересный день, наполненный ностальгией», — указано в анонсе экскурсии.

Во время маршрута участники мини-тура увидят Пермь-I и магазин «Речник», Дом Советов и эспланаду, Центральный универмаг, сквер у театра Оперы и балета, центральный гастроном и ДК Солдатова. На экскурсионных точках будут ожидать председатель горисполкома, фарцовщик, главный балетмейстер и продавщица. Они вовлекут пермяков в сюжет и расскажут любопытные истории о своей работе и жизни.

Первая ретро-экскурсия состоится 18 февраля. Цена тестовой экскурсии снижена: вместо 1,5 тысячи рублей за человека всего 850 рублей. Старт — в 18:00.

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