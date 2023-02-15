Анита Цой приедет в Челябинск, чтобы выступить на концерте в поддержку медиков и военных

16 февраля 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

На мероприятии выступят Анита Цой, Евгений Кунгуров группа «Город 312» Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва В Челябинске 10 марта во дворце спорта «Юность» состоится благотворительный концерт «Герои нашего времени» для медицинских работников и военнослужащих. На мероприятии выступят Анита Цой, Евгений Кунгуров и группа «Город 312», сообщается на сайте правительства Челябинской области. «Концерт проводится при поддержке губернатора Челябинской области и партии „Единая Россия“. Ожидается, что благотворительный концерт „Герои нашего времени“ соберет порядка 3700 зрителей», — говорится на сайте. Также программа мероприятия предусматривает выступление танцевальной пары из Азербайджана Эльдара Джафарова и Анны Сажиной. Благотворительные концерты «Герои нашего времени» в поддержку медиков и военных пройдут в Москве, Нальчике, Волгограде, Сочи и других городах России. Организатором выступает благотворительный фонд «Золотые ворота Сибири». Партнер проекта — Челябинская государственная филармония.

В Челябинске 10 марта во дворце спорта «Юность» состоится благотворительный концерт «Герои нашего времени» для медицинских работников и военнослужащих. На мероприятии выступят Анита Цой, Евгений Кунгуров и группа «Город 312», сообщается на сайте правительства Челябинской области. «Концерт проводится при поддержке губернатора Челябинской области и партии „Единая Россия“. Ожидается, что благотворительный концерт „Герои нашего времени“ соберет порядка 3700 зрителей», — говорится на сайте. Также программа мероприятия предусматривает выступление танцевальной пары из Азербайджана Эльдара Джафарова и Анны Сажиной. Благотворительные концерты «Герои нашего времени» в поддержку медиков и военных пройдут в Москве, Нальчике, Волгограде, Сочи и других городах России. Организатором выступает благотворительный фонд «Золотые ворота Сибири». Партнер проекта — Челябинская государственная филармония.