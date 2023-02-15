15 февраля 2023

Анита Цой приедет в Челябинск, чтобы выступить на концерте в поддержку медиков и военных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
На мероприятии выступят Анита Цой, Евгений Кунгуров группа «Город 312» Фото:

В Челябинске 10 марта во дворце спорта «Юность» состоится благотворительный концерт «Герои нашего времени» для медицинских работников и военнослужащих. На мероприятии выступят Анита Цой, Евгений Кунгуров и группа «Город 312», сообщается на сайте правительства Челябинской области.

«Концерт проводится при поддержке губернатора Челябинской области и партии „Единая Россия“. Ожидается, что благотворительный концерт „Герои нашего времени“ соберет порядка 3700 зрителей», — говорится на сайте.

Также программа мероприятия предусматривает выступление танцевальной пары из Азербайджана Эльдара Джафарова и Анны Сажиной. Благотворительные концерты «Герои нашего времени» в поддержку медиков и военных пройдут в Москве, Нальчике, Волгограде, Сочи и других городах России. Организатором выступает благотворительный фонд «Золотые ворота Сибири». Партнер проекта — Челябинская государственная филармония.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Челябинске 10 марта во дворце спорта «Юность» состоится благотворительный концерт «Герои нашего времени» для медицинских работников и военнослужащих. На мероприятии выступят Анита Цой, Евгений Кунгуров и группа «Город 312», сообщается на сайте правительства Челябинской области. «Концерт проводится при поддержке губернатора Челябинской области и партии „Единая Россия“. Ожидается, что благотворительный концерт „Герои нашего времени“ соберет порядка 3700 зрителей», — говорится на сайте. Также программа мероприятия предусматривает выступление танцевальной пары из Азербайджана Эльдара Джафарова и Анны Сажиной. Благотворительные концерты «Герои нашего времени» в поддержку медиков и военных пройдут в Москве, Нальчике, Волгограде, Сочи и других городах России. Организатором выступает благотворительный фонд «Золотые ворота Сибири». Партнер проекта — Челябинская государственная филармония.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...