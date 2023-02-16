Патрушев: Запад десятки лет мечтает развалить Россию

16 февраля 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев сказал, что Запад не дал другим странам сотрудничать с РФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Западные страны несколько десятилетий обманывали Россию, обещая партнерские отношения, а на самом деле мечтали о ее развале. Это подтверждается тем, как правительства Западных стран одернули компании, желавшие сотрудничать с Россией. Об этом на выездном совещании в УрФО заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «На протяжении многих лет руководители западных государств давали устные обещания или подписывали различные документы по развитию партнерских отношений с Россией. Однако как показали недавние высказывания отдельных западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели. Не собирались и не собираются выполнять достигнутые соглашения. Мечтали и мечтают о развале России», — сказал Патрушев. Информацию передает корреспондент URA.RU. Патрушев перечислил самые известные случаи обмана: подведение военной инфраструктуры к границам России, несмотря на заверения о нераспространении НАТО на Восток, подписание Минских соглашений при внутренней установке на их невыполнение. «Начиная с 2014 года, готовили Украину к войне с Россией, превращая ее в антироссийское милитаризированное государство, полностью подчиненное интересам НАТО, — сказал он. Секретарь Совбеза напомнил, что «Россия последние 30 лет встраивалась в международные технологические цепочки, создавала условия для взаимовыгодного внешнеэкономического сотрудничества. Иностранные компании были готовы продолжать реализацию своих проектов на территории России, но их одернули. Руководство США и ряда стран Запада, несмотря на действующие контракты, не дали им возможности сотрудничества с нашей страной». После начала спецоперации на Украине Запад ввел санкции против России. Также из России ушли некоторые иностранные компании. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ограничения Запада провалились. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны несколько десятилетий обманывали Россию, обещая партнерские отношения, а на самом деле мечтали о ее развале. Это подтверждается тем, как правительства Западных стран одернули компании, желавшие сотрудничать с Россией. Об этом на выездном совещании в УрФО заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «На протяжении многих лет руководители западных государств давали устные обещания или подписывали различные документы по развитию партнерских отношений с Россией. Однако как показали недавние высказывания отдельных западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели. Не собирались и не собираются выполнять достигнутые соглашения. Мечтали и мечтают о развале России», — сказал Патрушев. Информацию передает корреспондент URA.RU. Патрушев перечислил самые известные случаи обмана: подведение военной инфраструктуры к границам России, несмотря на заверения о нераспространении НАТО на Восток, подписание Минских соглашений при внутренней установке на их невыполнение. «Начиная с 2014 года, готовили Украину к войне с Россией, превращая ее в антироссийское милитаризированное государство, полностью подчиненное интересам НАТО, — сказал он. Секретарь Совбеза напомнил, что «Россия последние 30 лет встраивалась в международные технологические цепочки, создавала условия для взаимовыгодного внешнеэкономического сотрудничества. Иностранные компании были готовы продолжать реализацию своих проектов на территории России, но их одернули. Руководство США и ряда стран Запада, несмотря на действующие контракты, не дали им возможности сотрудничества с нашей страной». После начала спецоперации на Украине Запад ввел санкции против России. Также из России ушли некоторые иностранные компании. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ограничения Запада провалились.